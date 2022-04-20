Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlik meslek kanunu yönetmeliği son aşamada - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlik meslek kanunu yönetmeliği son aşamada

20.04.2022 23:05
Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlik meslek kanunu yönetmeliği son aşamada

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iftar programında öğretmenlerle bir araya geldi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iftar programında öğretmenlerle bir araya geldi.

Beykoz Küçüksu Sabancı Öğretmenevinde düzenlenen programda öğretmenlerle iftar yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmenlere has bir kanunun hazırlanması bize nasip oldu. 14 Şubat 2022 tarihinde 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlüğe girdi. İlk defa öğretmenlerle ilgili bir kariyer sistemi oluşturuldu. Yönetmelik çalışmalarıyla ilgili hazırlıklar da son aşamaya geldi. Tüm STK'ların, tüm eğitim paydaşlarının görüşlerini aldık. İnşallah cuma günü itibarıyla yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığımıza göndereceğiz. Yayınlandığı zaman da hem uzman öğretmenlik, hem başöğretmenlik ile ilgili eğitim program tarihini ve sınav program tarihini hepinizle paylaşacağız" dedi.Konuşmasının devamında Bakan Özer, " İstanbul, aslında çok avantajlı gibi görünse de öğretmen atamalarında genelde mahrum kalmış bir il olmuş. Onun için göreve geldikten sonra ilk atamada 2 bin 500 öğretmeni, son atamada ise yüzde 50'yi İstanbul'a verdik. Bundan sonraki atamalarda da İstanbul'daki öğretmen sayısı normal seviyeye gelene kadar yüzde 50 İstanbul'a atama yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlik meslek kanunu yönetmeliği son aşamada
Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlik meslek kanunu yönetmeliği son aşamada
Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlik meslek kanunu yönetmeliği son aşamada
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Öğretmenlik Meslek Kanunu, Ziya Selçuk, Mahmut Özer, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlik meslek kanunu yönetmeliği son aşamada - Son Dakika


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