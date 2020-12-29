Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Arnavut mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Arnavut mevkidaşıyla görüştü

29.12.2020 17:07
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Arnavut mevkidaşıyla görüştü, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Arnavutluk Eğitim Bakanı Evis Kushi ile Türkçe'nin seçmeli ders olarak Arnavutluk müfredatına dahil edilmesini görüştü.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Arnavutluk Eğitim Bakanı Evis Kushi ile Türkçe'nin seçmeli ders olarak Arnavutluk müfredatına dahil edilmesini görüştü.

Bakan Ziya Selçuk ile Arnavutluk Eğitim Bakanı Kushi, bugün çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki toplantıya Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Tiran Türk Büyükelçiliği yetkilileri de katıldı. MEB'den yapılan açıklamaya göre toplantıda, Eğitim İşbirliği Anlaşması, Türkçe'nin seçmeli ders olarak Arnavutluk müfredatına dahil edilmesi, Arnavutça-Türkçe Sözlük ve İki Dilli Kitap'ın basımı, ders kitaplarından yanlış ve ön yargılı bilgilerin çıkarılması, Arnavutluk'ta FETÖ'nün faaliyetleri, Arnavutluk ile özel eğitim alanında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik tecrübe paylaşımı ve burs konuları ele alındı.

Toplantıda ayrıca Türkiye Maarif Vakfı'nın Arnavutluk'ta yaptığı çalışmalardan ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın Türkiye bursları kapsamında gerçekleştirdiği hizmetlerden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Arnavut mevkidaşıyla görüştü
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Arnavut mevkidaşıyla görüştü

Mehmet Kasapoğlu, Ziya Selçuk, Türkiye, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Arnavut mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika


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