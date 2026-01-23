Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kütahya'da mesleki eğitime yönelik protokolün imza töreninde konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki ve teknik eğitime yönelik çalışmalara ilişkin, "Bu başlattığımız sürecin inşallah ülkemizde mesleki ve teknik eğitim anlamında hem nitelikli eleman yetiştirmek konusunda hem de 28 Şubat'ın yarattığı tahribatın ortadan kaldırılması anlamında faydası olacağına inanıyorum." dedi.

Program kapsamında Kütahya Valisi Musa Işın'ı ziyaret eden Tekin, ardından Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşen "Mesleki Eğitimde Stratejik İş Birliği, Dijital Dönüşüm ve Hamilik Projesi" protokolünün imza törenine katıldı.

Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin en temel icraat alanlarından, en öncelikli konu başlıklarından bir tanesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuya verdiği önem paralelinde hep eğitim olduğunu ifade etti.

Bu konuları çokça gündeme getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Tekin, 2003 yılından itibaren bütün bütçelerde eğitime ayrılan payın olağan demokratik ülkelerdeki noktaya getirildiğini söyledi.

Bu yıldan itibaren tüm bütçe süreçlerinde eğitim bütçesinin hep birinci sırada yer aldığına dikkati çeken Tekin, şöyle konuştu:

"Bu, Türkiye'de hem eğitime gösterilen ilgi ve alaka açısından hem de demokratikleşme parametresi açısından çok değerli bir nokta. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çizdiği bir perspektif. O tarihten itibaren kabaca bu konuda, yani ayrılan bu bütçeyle 3 başlıkta iş yaptığımızı söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi eğitim öğretimin fiziki altyapısını ve insan kaynağı altyapısını restore etmek. 2002 yılında, yani o gün itibarıyla sahip olduğumuz derslik sayısı yaklaşık 350 bin. Bu 350 binin yaklaşık yarısı ekonomik ömrünü tamamladığı için deprem ya da benzeri felaketler sebebiyle bugün yok. Yani 2002'den önce kalan yaklaşık 150 bin civarında dersliğimiz var.

Şu an peki kaç dersliğimiz var? 750 bin yani 2002'den önce kalan derslik sayısının yaklaşık 4 katından daha fazla derslik inşa edilmiş durumda. Bu çok önemli bir gösterge. Aynı şey, o gün 500 bin civarında öğretmenimiz varken bugün yaklaşık olarak 1 milyon 200 binin üzerinde öğretmenimiz var ve hükümetlerimiz döneminde 820 bin civarında öğretmen ataması yaptık. Bu eğitim öğretimin hem fiziki altyapısı hem de insan kaynağı altyapısı açısından yaptığımız şeylerin önemli bir göstergesi."

"Okullarımızı dünyada örnek gösterilebilecek hale getirdik"

Bakan Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sadece insan kaynağı, fiziki altyapı değil aynı zamanda teknolojik altyapısını da okullarımızın dünyada örnek gösterilebilecek bir hale getirdik. Bunu ben söylemiyorum. Birleşmiş Milletler UNDP'nin kendi raporunda diyor ki 'Dünyada bütün dersliklerinde etkileşimli tahta olan, internet erişimi sağlanan, bütün dersliklerinde bu olan neredeyse tek ülke Türkiye' tanımlaması UNDP'nin kendi raporunda var. Dolayısıyla bizim yaptığımız işlerde birinci başlığımız buraydı. Bunu çok önemsedik. İkinci başlığımız eğitim öğretimin niteliğini, kalitesini artıracak adımlardı. Burada da gerçekten devasa adımlar attık. Yani bunları söylediğimiz zaman kamuoyunda çok böyle propaganda yapıyormuşuz gibi algılanıyor ama bir örnek olsun diye söyleyeyim. En temel göstergelerimizden bir tanesi OECD'nin organize ettiği PISA ve TIMSS gibi sınavlar."

En son 2024 Aralık ayında açıklanan TIMSS uygulamasında Türkiye'nin Avrupa ülkeleri ve OECD ülkeleri arasında ilk 3 içerisinde yer aldığını aktaran Tekin, "Nitelik olarak da bu noktaya getirdik çok şükür. Peki getirdik bırakacak mıyız, kalacak mı? Kalırsak geri kalmış oluruz. Eğitime bütçede en yüksek payı ayırmaya eğitimi hem hükümetlerimizin hem de toplumun en önemli öncelikli konularından bir tanesi olarak kabul etmeye, görmeye devam edeceğiz ve bu şekilde de çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, 28 Şubat'ın yasakçı zihniyetinin ülkeye verdiği en büyük, en önemli zararlarından bir tanesinin mesleki ve teknik eğitimde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gençliğimizde, çocukluğumuzda meslek liseleri ortaokullarıyla beraber bulundukları illerde en iyi öğrencilerin, sınavla öğrenci alan okullar olarak bilinen okullardı ve mezun olan arkadaşlar kendi işlerini kuran, sahada sektör tarafından tercih edilen kişilerdi ama 28 Şubat iradesi öyle bir adım attı ki bir anda neredeyse 100 öğrenciden o dönemlerde 50'ye yakınının gittiği meslek liselerinin öğrenci sayısı 2002-2003 eğitim öğretim yılında 17'ye düştü ve hızla aşağıya doğru iniyordu. 28 Şubat bir darbe süreci, darbelerin toplumsal yapıda yarattığı travmaların etkisini ortadan kaldırmak çok uzun iş. İnsanların zihinlerinde maalesef böyle travmalar yaratıyor."

Yusuf Tekin, mesleki ve teknik eğitimde de atılması gereken çokça adım olduğunu kaydetti.

Bakan Tekin, 2013 yılından itibaren bu konunun öncelikli başlıklarından bir tanesi olduğunu, önce belirli sektörlerde ihtiyaç duyulan nitelikli elemanların yetiştirilmesi için OSB içinde açılan meslek liselerine teşvik uygulaması başlatıldığını anımsatarak, bu okulların programları, müfredatı ve sahanın ihtiyaç duyduğu profilde insan kaynağı yetiştirip yetiştirmediğine ilişkin çalışma yapıldığını aktardı.

Bu kapsamda okulların bir kısmının ayrıştırılabileceğine karar verdiklerini anlatan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lokal anlamda ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirecek perspektifle bu okulları görebilmeliyiz. Peki ne yapabiliriz? 2014 yılında kamuoyunda dershane olarak bilinen yasanın içerisine 'proje okulu' diye bir kavram koyduk. Dedik ki biz proje okulla, sektörün ihtiyaç duyduğu ya da farklılaştırmak istediğimiz okulları farklılaştırabilmeliyiz. Hangi açılardan farklılaştırmalıyız? Biraz önce söylediğim gibi o okulun programının yani müfredatının yapılması açısından farklılık yapmak lazım. Eğitici kadrolarının tespitinde farklılık yapılabilir ve 'proje okul kavramı' ortaya çıktı. O tarihte inanılmaz derecede kamuoyunda eleştiriler oldu. Bizzat benim ismimle eleştiriler, gazeteler, televizyon programlarında bu konuşuldu. Bugün geldiğimiz noktada ise bilhassa mesleki ve teknik eğitim anlamında proje okulu diye tanımladığımız okulların sektör içerisinde çok farklı bir yere oturduğunu görünce gerçekten çok mutlu oluyorum."

Bakan Tekin, proje meslek liselerinin açıldığını, programların öğrencilerin sahada uygulama eğitimi alacak şekilde revize edildiğini anlattı.

Türkiye'nin bu çerçevede geliştirdiği modelin başka ülkeler tarafından incelendiğini vurgulayan Bakan Tekin, "Bu başlattığımız sürecin inşallah ülkemizde mesleki ve teknik eğitim anlamında hem nitelikli eleman yetiştirmek konusunda hem de 28 Şubat'ın yarattığı tahribatın ortadan kaldırılması anlamında faydası olacağına inanıyorum." diye konuştu.