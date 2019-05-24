Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, genç tenisçileri kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, genç tenisçileri kabul etti

8 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, BNP Paribas Dünya Takım Kupası'nda üçüncü olarak paralimpik tenis tarihimizde bir ilki gerçekleştiren Tenis Junior Milli Takımımızı, makamında ağırladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, genç tenisçileri kabul etti, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, BNP Paribas Dünya Takım Kupası'nda üçüncü olarak paralimpik tenis tarihimizde bir ilki gerçekleştiren Tenis Junior Milli Takımımızı, makamında ağırladı.

Bakanlık binasında gerçekleşen kabulde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı (TBESF) Arif Ümit Uztürk, Tenis Milli Takım Antrenörleri Ayhan Çelik ve Serkan Üstündağ, Milli tenisçilerimiz Emirhan Toper ile Yunus Emre Arslan yer aldı.

TBESF Başkanı Uztürk, sporcular ve antrenörlerle sohbet eden Bakan Ziya Selçuk, milli sporcularımıza hediyeler verdi.

Ziyaretin sonunda Başkan Uztürk tarafından Bakan Selçuk'a milli takım forması hediye edilirken konuklar hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:44 Kaynak: İHA
BNP Paribas, Tenis, Ziya Selçuk, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



A Milli Takım'ın 4 Maçlık Aday Kadrosu Açıklandı Çocukların Ölümüne Sebep Olan Mavi Balina Oyunu TBMM'nin Gündeminde! Oltu'da 1 Buçuk Metrelik Hopa Engereği Görüldü Sosyal Medya Fenomeni Selin Ciğerci, Cinsiyet Değiştirme Uygulamasıyla Yeniden Erkek Oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 01:58:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, genç tenisçileri kabul etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]