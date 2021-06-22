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Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, WeWALK ortaklığı ile 'Birlikte Yürüyelim' projesi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, WeWALK ortaklığı ile 'Birlikte Yürüyelim' projesi

22.06.2021 12:12

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, WeWALK ortaklığı ile 'Birlikte Yürüyelim' projesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, görme yetersizliği olan çocuklar için üretilen akıllı bastonların dağıtım töreninde konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, WeWALK ortaklığı ile 'Birlikte Yürüyelim' projesi

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, görme yetersizliği olan çocuklar için üretilen akıllı bastonların dağıtım töreninde konuştu. Bakan Selçuk, "Hep vurguladığım bir kavram var, 'fırsat adaleti'. Eşitlik herkese aynı şeyi vermek olabilir ama herkes aynı ihtiyacı taşımayabilir. Bu anlamda da herkese ihtiyacı olan şeyi vermek adalettir. Bütün çocuklarımıza erişimleri için sağladığımız olanaklar oldukça önemli. Ama görme yetersizliği olan çocuklarımıza fırsat adaleti için çok daha farklı çalışmalar yapma zorunluluğumuz var" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, görme yetersizliğinden etkilenmiş öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetleri başta olmak üzere her türlü imkandan en üst düzeyde yararlanmaları için önemli bir proje başlattı. WeWALK firması arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçen "Birlikte Yürüyelim" projesinde bağışçıların desteğiyle bu yıl bin ortaokul ve lise öğrencisine akıllı baston ulaştırılacak. Proje ile 2 yıl içerisinde Türkiye'de görme yetersizliği olan tüm ortaokul ve lise öğrencileri akıllı bastonlarına kavuşacak. WeWALK Türk mühendisler tarafından, Türkiye'de üretiliyor. 2019 yılının en iyi icatlarından biri seçilen akıllı baston, proje kapsamında Türkiye'deki görme yetersizliği olan tüm öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak.

"Görme yetersizliği olan çocuklarımıza fırsat adaleti için çok daha farklı çalışmalar yapma zorunluluğumuz var"

Akıllı baston takdim töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün sizlerle beraber olmak, ama çok çok güzel bir proje, çocukların yüzünü gülümseten bir proje, gelecek vaat eden ve umutları artıran bir proje için beraber olmak ayrı bir önem taşıyor. Bu özel projenin hepimiz için neden özel olduğunun birçok teknolojik ve eğitimsel açıklaması var. Ama asıl olan bizim çocuklarımızın, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ne kadar çaba gösterdiğimiz ve umudun yeşermesi için ne kadar çaba sarf ettiğimiz. Önemli olan bizim çocuklarımızın gelişen teknolojiden ne kadar faydalanacağı konusundaki çabalarımız. Bu yüzden bugün burada yapılan çalışmayı çok çok önemsiyorum. Hepimiz hayata pek çok zorluklara atılıyoruz ama görme yetersizliği bunlar içerisinde en zor olanlardan bir tanesi. Ama bütün çocuklarım bizi duyuyor ve bizim onlar için bir şeyler yapmaya çalıştığımızın farkındalar. Hep vurguladığım bir kavram var, 'fırsat adaleti'. Eşitlik herkese aynı şeyi vermek olabilir ama herkes aynı ihtiyacı taşımayabilir. Bu anlamda da herkese ihtiyacı olan şeyi vermek adalettir. Bütün çocuklarımıza erişimleri için sağladığımız olanaklar oldukça önemli. Ama görme yetersizliği olan çocuklarımıza fırsat adaleti için çok daha farklı çalışmalar yapma zorunluluğumuz var" ifadelerini kullandı.

"WeWalk gerçekten tüm dünyada göğsümüzü kabartan ve uluslararası başarılara imza atan bir proje"

Proje konusunda detaylar veren Bakan Selçuk, "WeWalk gerçekten tüm dünyada göğsümüzü kabartan ve uluslararası başarılara imza atan bir proje ve bu projede Vestel'in de desteği var. Aldığı ödüller aslında tüm dünyadaki görme yetersizliği çeken insanların hayatlarının nasıl kolaylaşacağı konusunda bir kanıt ortaya koyuyor. Bu çalışmada emeği geçenlere özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü buradaki çalışmalar bizim için birçok çalışmanın yanında ayrıca bir hususiyet arz ediyor" şeklinde konuştu.

"Şundan emin olun; biz sizin yanınızdayız ve sizin için elimizden geleni yapacağız"

Bakan Selçuk, görme yetersizliği bulunan çocuklar için özel ilgi gösterdiklerini belirterek, "En büyük mesajım tabi ki evlatlarımıza. Sizler emin olun ki bizler için çok kıymetlisiniz. Sizin esenliğiniz bizim için çok kıymetli ve tüm gayretimiz sizin esenliğinizi yüceltmek noktasında. Gelişen teknolojilerin sizin hizmetinize verilmesi konusundaki çalışmalarımız devam edecek ve bu konudaki arayışlarımız da sürüyor. Bu akıllı bastonu nasıl daha fazla yaygınlaştırırız, bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ama şundan emin olun biz sizin yanınızdayız ve sizin için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Görme yetersizliği olan öğrencilerin gerçekleştirdiği dans performansını, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da cep telefonu ile video kayıt aldı. Öte yandan Bakan Selçuk, görme yetersizliği olan Enes Orhan'ın piyano performansını dinledikten sonra Orhan'ı yanına oturtarak programı birlikte izledi.

WeWALK nedir

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın en akıllı bastonu, Vestel'in desteğiyle Türkiye'de üretiliyor. Dünyanın en çok okunan dergisi TIME tarafından 2019 yılının en iyi icatlarından biri seçilen WeWALK Akıllı Baston, Edison Ödülü'nde de dünya birincisi olarak bu ödülü ilk kez Türkiye'ye getirmeyi başarmıştı. Tamamen yerli üretim olarak doğan ve sonrasında hızlı bir şekilde büyümeye devam eden WeWALK, bugün dünyada 59 ülkede binlerce görme yetersizliği olan birey tarafından kullanılıyor.

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, WeWALK ortaklığı ile 'Birlikte Yürüyelim' projesi
Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, WeWALK ortaklığı ile 'Birlikte Yürüyelim' projesi
Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, WeWALK ortaklığı ile 'Birlikte Yürüyelim' projesi
Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, WeWALK ortaklığı ile 'Birlikte Yürüyelim' projesi
Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, WeWALK ortaklığı ile 'Birlikte Yürüyelim' projesi
Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, WeWALK ortaklığı ile 'Birlikte Yürüyelim' projesi
Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, WeWALK ortaklığı ile 'Birlikte Yürüyelim' projesi
Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, WeWALK ortaklığı ile 'Birlikte Yürüyelim' projesi

milli eğitim bakanlığı, Ziya Selçuk, Eşitlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, WeWALK ortaklığı ile 'Birlikte Yürüyelim' projesi - Son Dakika


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