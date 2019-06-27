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Milli güreşçi Kayaalp'in aklı düğününde de 2020 olimpiyatlarındaydı

1 saat önce

Ankara'daki düğünün ardından Yozgat'ta gerçekleştirilen düğünle hayatını Zeynep Kayaalp ile birleştiren Milli güreşçi Rıza Kayaalp, "İnşallah evlilik bana uğurlu gelir, 2020 olimpiyatlarında altın madalya kazanmamıza vesile olur" dedi.

Milli güreşçi Kayaalp'in aklı düğününde de 2020 olimpiyatlarındaydı, System.String[]
Ankara'daki düğünün ardından Yozgat'ta gerçekleştirilen düğünle hayatını Zeynep Kayaalp ile birleştiren Milli güreşçi Rıza Kayaalp, "İnşallah evlilik bana uğurlu gelir, 2020 olimpiyatlarında altın madalya kazanmamıza vesile olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nikah şahitliğinde Ankara'da düzenlenen düğün ile dünya evine giren Milli güreşçi Rıza Kayaalp ve eşi Zeynep Kayaalp, memleketi Yozgat'ta ikinci düğünü de yaptı. Yimpaş Düğün Salonunda yapılan düğüne müzik eşliğinde giren milli sporcu ve eşi, dans edip oynayarak gönüllerince eğlendi. Kayaalp çifti kestikleri düğün pastasının ardından tebrikleri kabul etti. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan milli sporcu, 2020 olimpiyatlarını işaret ederek, "Uzun zamandır koşuşturma içerisindeyim. 10 yaşından beri güreş yapıyorum 15 yaşından beri de milli takımda görev yapıyorum. Evlenmeye fırsatı bulamamıştım, 30 yaşında evlendim. 2020 olimpiyatlarından önce bu mutluluğu sevdiğim kızla birlikte yaşadım. İnşallah bana uğurlu gelir, 2020 olimpiyatlarında altın madalya kazanmamıza vesile olur bu birliktelik" dedi.

25 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirilen düğün ile mutluluğa imza attıklarını hatırlatan Kayaalp, "Cumhurbaşkanımız, Meclis başkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Bey, Gençlik ve Spor Bakanımız, güreşçi kardeşim Taha Akyol şahitlik yaptı. Hepsine de teşekkür ediyorum. Güzel bir gündü. Bugün de Yozgat'ımızda bu mutluluğu hemşerilerimizle, akrabalarımızla, eş ve dostlarımızla yaşamak istedik. Gelen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Milli güreşçinin eşi Zeynep Kayaalp ise, "Ankara'da düğünümüz vardı önce, şimdi buradayız, çok heyecanlıyız ama çok mutluyuz. Allah sonumuzu güzel ve daim eylesin" şeklinde konuştu.

Törene Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, daire müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve davetliler katıldı. - YOZGAT
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:34 Kaynak: İHA
Ankara, Yozgat, Magazin
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