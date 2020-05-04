Milli güreşçi Selahattin Kılıçsallayan, gözünü olimpiyat madalyasına dikti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çalışmalarına ara vermeyen milli güreşçi Selahattin Kılıçsallayan, 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na katılarak madalya kazanmayı hedefliyor.

Büyükler kategorisinde Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan 26 yaşındaki milli güreşçi, koronavirüs sürecinde olimpiyat hazırlıklarını sürdürüyor.

İzolasyon sürecini Kahramanmaraş'ın Tekerek köyündeki evlerinde geçiren Selahattin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Koronavirüse rağmen olimpiyat hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz." dedi.

Bu sürecin çalışmalarına olumsuz yönde pek bir etkisinin bulunmadığını dile getiren milli sporcu, "Çalışmalarımı evimde sürdürüyorum. Evimde yapabileceğim egzersizler, kuvvet antrenmanlarıyla çalışmalarıma devam ediyorum. Bu süreç sporcuların performansını ciddi manada etkilemedi. Çünkü uluslararası organizasyonların da iptal olmasıyla yakın zamanda hazırlanacağımız bir organizasyon yok. O yüzden bu dönemi ölü sezon olarak değerlendirip egzersiz ve kuvvet antrenmanlarıyla performansımızı koruyacağımızı düşünüyorum. Bu süreci atlattığımızda eski performansımıza en yakın zamnda kavuşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Mutfak tüpü, dumbell ve 5 kiloluk su şişeleriyle kuvvet çalışmaları gerçekleştirdiğini belirten Selahattin, şınav, mekik ve sıçrama antrenmanları da yaptığını söyledi.

Selahattin, birçok uluslarası organizasyonda madalya kazandığına işaret ederek, bireysel hedeflerine ilişkin şöyle konuştu:

"Tokyo Olimpiyatları'na katılıp madalya kazanmak istiyorum. Kalifikasyon turnuvalarında kota alıp olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyorum. Büyükler kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonluğunu da hedefliyorum. İnşallah, bu hedefleri gerçekleştiririm."

Madalya sayısında hedef Rio 2016'yı geçmek

Güreşin uluslararası yarışmalarda Türkiye'ye en çok madalya kazandıran branş olduğunu belirten Selahattin, "2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizin kazandığı 8 madalyanın 5'i güreş branşından geldi. Tek şampiyonluğu da serbest stil 125 kiloda Taha Akgül elde etti. Bu da ata sporumuz güreşin ülkemiz için ne kadar önemli bir branş olduğunun göstergesidir." diye konuştu.

Selahattin, takım halinde Tokyo Olimpiyatları'nda da başarılı bir performans ortaya koyacaklarına inandığının altını çizerek, "2016 Rio Olimpiyatları'na göre daha fazla madalya kazanmayı hedefliyoruz. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu da başaracak güçteyiz." değerlendirmesini yaptı.

"Evde kal hareketsiz kalma" mesajı

Vatandaşlardan evde egzersizler yapmaları tavsiyesinde bulunan Selahattin, "Evde kal hareketsiz kalma" çağrısı yaptı.

Karantina sürecinde spor dışında evde genellikle ailesinle vakit geçirdiğini anlatan milli güreşçi, ayrıca kitap okuduğunu, bulmaca çözdüğünü, film ve dizi izlediğini ifade etti.