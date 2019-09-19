Milli güreşçi süleyman atlı olimpiyat kotası aldı
1 saat önce
Milli güreşçi Süleyman Atlı, Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finale yükselerek ilk 6'ya girdi ve olimpiyat kotası aldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:48 Kaynak: DHA
Milli güreşçi Süleyman Atlı
, Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finale yükselerek ilk 6'ya girdi ve olimpiyat kotası aldı. Kazakistan
'ın başkenti Nur Sulta'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 Kg'da mücadele eden milli güreşçi Süleyman Atlı, çeyrek finalde Stevan Andria Micic'i 5-4 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonuçla milli güreşçi olimpiyat kotası aldı.
Dünya Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi Türkiye 36. sıraya yükseldi 12 Dev Adam dünya sıralamasında 2 sıra yükseldi Hasan Kartal'dan Vedat Muriqi açıklaması: Transferden yüzde 15 pay alacağız