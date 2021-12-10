Milli güreşçi Yaşar Doğu'nun oğlu "müze kararı"nı memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yaşar Doğu'nun Ankara'daki evinin, aslına uygun yeniden inşa edilip müze haline getirilmesi kararı, bu doğrultuda yoğun çabaları olan oğlu Gazanfer Doğu'yu memnun etti.

Yaşar Doğu'nun, Altındağ ilçesi İsmetpaşa Uzunyol Caddesi'nde bulunan ve çok sayıda güreşçi yetiştirdiği evi, mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesine ait 1800 metrekarelik alanda aslına uygun yeniden inşa edilerek, "Yaşar Doğu Evi ve Türk Güreş Müzesi" oluşturulacak.

Yaşar Doğu'yu ve başarılarını gelecek nesillere tanıtmak amacıyla kurulacak müzede, Türk güreşine antrenör olarak da emek vermiş usta sporcuya ait eşyalar sergilenecek.

Yaşar Doğu'nun oğlu Gazanfer Doğu, yaptığı açıklamada, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Gelecek nesle değerlerimizi iyi anlatabilmemiz için geçmişi kullanmamız lazım. Geçmişi de en iyi anlatmanın yolu kitaplar olabildiği gibi müze uygulamaları da vardır." dedi.

Doğu, babasının bu evi çocuklarının iyi şartlarda iyi eğitim görmesini istediği için aldığını ve kendisinin de bu evde doğduğunu anlattı.

Babasının Anadolu'yu gezerken güreşlerde pehlivanlar tespit ettiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Şampiyon olabilecek yetenekleri Ankara'ya gel beni bu dermiş. Ankara'da garajlarda inen pehlivan beni yaşar doğunun evine götür dediği zaman bizim evimize gelirlerdi. Benim amcam rahmetli tembihliydi, taksi parasını öder ilgilenir, hatta ulusta kalacakları oteli gösterir. Bizim müştemilat dediğimiz 4-5 odada da yatırırlarmış. Babam geldiği zaman onlara antrenman yeri planlar, işe sokar, geleceklerini garanti eder ve onlar içinden 10'dan fazla dünya ve olimpiyat şampiyonu çıktı. Mustafa Dağıstanlı'lar, Tevfik Kış'lar, hep oralardan geçti. Dolayısı ile o ev bu anlamda Türk güreşinin geçmişi için de çok önemli bir merkez. Bir nevi tekke gibiydi orası. Pehlivanların uğrak yeriydi."