SPOR Milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası öncesi iddialı - Son Dakika

Milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası öncesi iddialı

Rıza Kayaalp: Bizi Avrupa'nın zirvesinden indiremeye kimsenin gücü yetmez Taha Akgül: Ülkemizde çok yiğit, çok pehlivan var

Ercan ATA - Şifanur SANSAR - Harun ÖZALP/ ANKARA,(DHA) -

Milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, 2022 Avrupa ve Dünya Güreş Şampiyonası ile 2024 Paris Yaz Olimpiyatları hazırlıklarına devam ediyor. Grekoromen stilde 4 dünya ve 10 kez de Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp, "Karelin'in 12 kez Avrupa Şampiyonu olma rekorunu kırmak benim için gerçekten gurur verici olacak" dedi. Serbest stilde 1 olimpiyat, 2 dünya ve 8 Avrupa şampiyonluğu bulunan Taha Akgül ise, "Ülkemizde çok yiğit, çok pehlivan var. Biz bıraktıktan sonra gelen jenerasyon bizim rekorlarımızı da geçecektir" diye konuştu. Milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

KAYAALP: AĞIR SIKLET, GÜÇ GÖSTERİSİDİR! 2010'dan beri hep final yaptığına dikkat çeken Milli güreşçi Rıza Kayaalp, "Sadece bir kere sakatlığımdan dolayı kaybettim. Yeni ve büyük hedeflerim var. 2024'e kadar önümüzde Avrupa ve Dünya Şampiyonaları var. İlk hedef Avrupa Şampiyonası ve yürekten inanıyorum ki Avrupa'da bizi zirveden kimse indiremeyecek. Ardından 2024 Paris Olimpiyatları'na yoğunlaşacağız ve iddialıyız. Kazanıp bu işi zirvede bırakmak istiyoruz. Hedefim en çok Avrupa Şampiyonu olan Aleksandr Karelin gibi büyük bir efsanenin rekoruna yetişebilmek. 4 dünya, 10 Avrupa şampiyonluğum var. Karelin'in 12 kez Avrupa Şampiyonu olma rekorunu kırmak benim için gerçekten gurur verici olacak" dedi. Kayaalap, sözlerine şöyle devam etti;

"Uzun zamandır Taha Akgül ile Türkiye'yi temsil ediyor, ağır sıklet olarak ülkemizin gücünü dünyaya gösteriyoruz. Gerçekten gurur verici bir şey. Ağır sıklet, güç gösterisidir, bir ülkenin gücünü temsil eder. Kilolara bakarsak 125-130 kiloda bu başarıları yakalamak için çok çalışmak, çok emek harcamak ve büyük fedakarlıklarda bulunmak gerekiyor. O kadar ülkenin en iyi sporcuları arasından bu kadar şampiyonluğu kazanmak kolay değil. Ama biz ülkemize yeni madalyalar armağan etmek için yine çok çalışacağız. 2022 ve 2024'te yapılacak bu çok önemli organizasyonlardan altın madalyalarla döneceğiz. Öncelikle Taha ile birlikte Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya sayımızı 20'ye çıkaracağız. Ardından olimpiyatlarda güzel bir başarı sağlayacağız. Benim olimpiyat şampiyonluğum yok, onu kazanmak istiyorum. Taha da inşallah 2'ncisini kazanır." AKGÜL: REKORLARLA VEDA EDECEĞİZ Geçen sene kazandığı 8'inci Avrupa şampiyonluğu ile serbest stilde Avrupa'daki şampiyonluk rekorunu Türkiye'ye getiren Taha Akgül, "Hamdolsun bu rekor Türkiye'de ve bizde. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. 2021'de Avrupa şampiyonluğu, olimpiyat 3'üncülüğü ve dünya 3'üncülüğüm var. Çok ciddi sakatlıktan çıkıp, 3 madalya ile tamamlamak gerçekten önemli. Çünkü ciddi bir operasyon geçirdim, hala sol tarafım diğer tarafa göre zayıf. Ama toparlanmaya başladım. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda 9'uncu kez şampiyon olup, kırmış olduğum rekoru kendi lehime geliştireceğim. ve bu rekoru kırılması zor bir hale taşımak istiyorum. Ama ülkemizde çok yiğit, çok pehlivan var. Türk milletinin genelinde ata sporu güreşe yatkınlık var. Biz bıraktıktan sonra gelen jenerasyon bizim rekorlarımızı da geçecektir" diye konuştu.

"Avrupa Şampiyonluğunda Rıza Kayaalp'in 10, benim 8 altın madalyam var" diyen Akgül, şunları söyledi:

"Buradan Cumhurbaşkanımıza, milletimize, sevenlerimize diyoruz ki, 18 olan bu sayıyı geçip 20'nci Avrupa şampiyonluğunu getireceğiz. Rıza Kayaalp'le yıllardır beraberiz, her aşamada birbirimize destek oluyoruz. Birlikte Macaristan'da bayrağımızı yine göklere çektireceğiz. Ağır sıklete 10 yıldır ambargo koyduk. 10 yıllık listeye bakınca isimlerimiz peş peşe iniyor. Biz bu listeyi bozmak istemiyoruz zaten. Allah'ın izniyle rakiplerimizin gücünün buna yeteceğini düşünmüyoruz. Rıza Kayaalp'in de Karelin'in rekorunu kıracağından şüphem yok. Bunları başarıp 2024'de kariyerimizi noktalayacağız." ANTRENÖRLER GURURLU Taha Akgül'ün antrenörü Abdullah Çakmar ise, milli sporcunun kelimelerle anlatılmayacağını ifade ederek, "8 kez Avrupa şampiyonluğu ile serbest stilde tarihi bir rekor kırdı. Gerçekten de 8 şampiyonluk, ağır sıklet için mükemmel bir rekor. 2024'e kadar 3 Avrupa şampiyonluğu daha var. Altın madalyaları 11'e çıkarmak istiyoruz. Her zaman 85 milyon milletimizi düşünerek müsabakalara çıktık, onların yüzünü yine güldüreceğiz" şeklinde konuştu. Antrenör Akif Canbaş da milli sporcu Rıza Kayaalp'in efsane olma yolunda büyük adımlar attığını vurgulayarak, "Son 10 yıldır Avrupa Şampiyonası'nın zirvesine ismini her daim üst basamağa yazdırıyor. O şampiyon olurken yanında olmak bizim için gurur verici. Rıza gerçekten her anlamda çok özel, çok başarılı ve çok profesyonel bir sporcu, harika bir insan. İnşallah uzun yıllar kırılamayan rekorları kıracak ve olimpiyatla süsleyecek" diye konuştu.