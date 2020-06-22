Milli güreşçilerden Bakan Kasapoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli güreşçiler Yasemin Adar, Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'ü makamında kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da yer aldı.

Bakan Kasapoğlu, milli sporcular ile gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın hazırlıklarını ve salgın sürecinde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi.

Sporculardan antrenmanları ve hazırlık süreçleriyle ilgili bilgi alan Kasapoğlu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkilerini en aza indirgemek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek, "Koronavirüs salgınında ülke olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en etkili mücadeleyi ortaya koyan ülkelerden biri olduk. Bu süreçte sporcularla iletişimimizi hiç koparmadık. Onların hem moral desteği hem de ihtiyaç duydukları diğer konular bizim sorumluluk alanımız. Spor camiası olarak enerji ve motivasyonumuzu kaybetmeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, olimpiyatlara hazırlanan sporculardan yaşanan ertelemenin ardından önemli başarılar beklediklerini dile getirerek, "Bu süreçte olimpiyatlara hazırlanan sporcularımıza yönelik özel bazı çalışmalar yürüttük. Bu dönemi avantaja çevireceğimize inanıyorum. Zira tüm çalışmalarımızı bu çerçevede sürdürüyoruz. Beni sevindiren konu; sadece bizim değil, sporcularımızın da bu düşüncede olmaları. Milli sporcularımızın bu süreçten bir kayıpla değil, fırsat oluşturarak çıkması yönünde çalışmalar oluşturduk." diye konuştu.

"Bu süreçte milli sporcularımız da hedeflerini büyüttü"

Geçen yıl farklı branşlarda elde edilen tarihi başarıların hız kesmeden devam edeceğine inandığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sporcularımız bu süreçten daha büyük bir enerji ve motivasyonla çıkacak. Bu süreci sporumuz adına hep birlikte fırsata çevireceğiz. Bu süreçte milli sporcularımız da hedeflerini büyüttü. İnşallah 2021'deki Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile Avrupa Futbol Şampiyonası finallerindeki hedeflerimizi daha da ileriye taşıyacağız. Bu vesile ile çalışmalarını hız kesmeden sürdüren tüm sporcularımıza kolaylıklar diliyorum. Her zaman yanlarında olduğumuzu ve desteğimizin hız kesmeden süreceğini bilsinler. Onlara her zaman güvenimiz tam."