Milli İrade Platformu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması Açıklaması

Milli İrade Platformu, son günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehditkar söylemlerde bulunulduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduklarını bildirdi.

Platformun NSosyal hesabından yapılan açıklamada, son günlerde husumet odaklarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve onun şahsında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletini hadsizce hedef aldıklarının görüldüğü belirtildi.

Bu tür içeriklerin yalnızca açık bir dezenformasyon faaliyeti değil, aynı zamanda devletin en üst makamına, milli iradeye ve Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine yönelik kabul edilemez bir saldırı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazin bir çaresizliğin dışavurumu olan söz konusu eylemleri en güçlü şekilde kınıyoruz. Cumhurbaşkanımız, milletimiz tarafından doğrudan seçilmiş devlet başkanıdır. Ona yöneltilen tehditkar ve itibarsızlaştırıcı söylem ve tutumlar, bir şahsın ötesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve 86 milyonun ortak iradesine yönelmiş açık bir meydan okumadır. Bu gerçeğin herkes tarafından bilinmesi gerekir. Allah'a şükürler olsun ki bu kirli medya operasyonlarına karşı necip milletimizin gösterdiği ortak refleks, aidiyet duygusunun ve devlet şuuruna bağlılığının en somut işaretidir."

Bu gibi anlarda, toplumun bütün kesimlerinin ortaya koyduğu güçlü iradenin Türk milletinin en büyük teminatı olduğu vurgulanan açıklamada, "Anadolu topraklarını yurt edindikten sonra türlü badireleri atlatıp bugünlere ulaşmamızı da bu ferasetli duruşa borçluyuz. Bu vesileyle milli birlik ve beraberlik hassasiyetiyle hareket eden tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, milletin pak sinesinde kendine mümtaz bir yer edinmiş Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu bir kez daha kararlılıkla ilan ediyoruz. Milletimiz var olsun, birliğimiz daim olsun." ifadeleri kullanıldı.