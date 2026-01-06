Milli İrade Platformu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Milli İrade Platformu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması Açıklaması

06.01.2026 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli İrade Platformu, son günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehditkar söylemlerde bulunulduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduklarını bildirdi.

Milli İrade Platformu, son günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehditkar söylemlerde bulunulduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduklarını bildirdi.

Platformun NSosyal hesabından yapılan açıklamada, son günlerde husumet odaklarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve onun şahsında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletini hadsizce hedef aldıklarının görüldüğü belirtildi.

Bu tür içeriklerin yalnızca açık bir dezenformasyon faaliyeti değil, aynı zamanda devletin en üst makamına, milli iradeye ve Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine yönelik kabul edilemez bir saldırı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazin bir çaresizliğin dışavurumu olan söz konusu eylemleri en güçlü şekilde kınıyoruz. Cumhurbaşkanımız, milletimiz tarafından doğrudan seçilmiş devlet başkanıdır. Ona yöneltilen tehditkar ve itibarsızlaştırıcı söylem ve tutumlar, bir şahsın ötesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve 86 milyonun ortak iradesine yönelmiş açık bir meydan okumadır. Bu gerçeğin herkes tarafından bilinmesi gerekir. Allah'a şükürler olsun ki bu kirli medya operasyonlarına karşı necip milletimizin gösterdiği ortak refleks, aidiyet duygusunun ve devlet şuuruna bağlılığının en somut işaretidir."

Bu gibi anlarda, toplumun bütün kesimlerinin ortaya koyduğu güçlü iradenin Türk milletinin en büyük teminatı olduğu vurgulanan açıklamada, "Anadolu topraklarını yurt edindikten sonra türlü badireleri atlatıp bugünlere ulaşmamızı da bu ferasetli duruşa borçluyuz. Bu vesileyle milli birlik ve beraberlik hassasiyetiyle hareket eden tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, milletin pak sinesinde kendine mümtaz bir yer edinmiş Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu bir kez daha kararlılıkla ilan ediyoruz. Milletimiz var olsun, birliğimiz daim olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli İrade Platformu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması Açıklaması - Son Dakika

İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Venezuela’nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı Venezuela'nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı
Süper Kupa’da ilk finalist Galatasaray Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray
Siverek’te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı Siverek'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı
Bakan Fidan’dan: Hepimiz aynı gemideyiz, kendi güvenliğimizi sağlamalıyız Bakan Fidan'dan: Hepimiz aynı gemideyiz, kendi güvenliğimizi sağlamalıyız
Maduro ve eşi ünlülerin cezaevinde: El Chapo ve Diddy ile aynı adreste Maduro ve eşi ünlülerin cezaevinde: El Chapo ve Diddy ile aynı adreste

18:46
Maduro’nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
18:15
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman’dan paylaşım
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman'dan paylaşım
17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
17:49
Elazığ’da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
Elazığ'da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
17:20
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 19:03:48. #7.11#
SON DAKİKA: Milli İrade Platformu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.