MİT'ten nokta operasyonlar ile terör örgütlerine darbe üstüne darbe - Son Dakika
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MİT'ten nokta operasyonlar ile terör örgütlerine darbe üstüne darbe

18.08.2022 01:08
MİT'ten nokta operasyonlar ile terör örgütlerine darbe üstüne darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), son zamanlarda nefes kesen nokta operasyonlar ile terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticilerini bir bir etkisiz hale getiriyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), son zamanlarda nefes kesen nokta operasyonlar ile terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticilerini bir bir etkisiz hale getiriyor. Son bir ayda terör örgütlerinden yaklaşık 10 sözde üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, hem sınır içi hem de sınır ötesi operasyonları ile nefes kesiyor. Son dönemde özellikle terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticilerini hedef alan MİT, düzenlediği nokta operasyonlar ile teröristleri bir bir etkisiz hale getiriyor. Özellikle Türkiye'nin sınırı olan Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan PKK/KCK/YPG/HPG terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerini teknik ve fiziki takibe alan MİT, saha personellerinin yanı sıra uzaktan ateş destek unsurları ile nokta operasyonlar gerçekleştiriyor.

Son bir ayda yaklaşık 10 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

MİT tarafından son dönemde terör örgütü PKK-HPG'nin sözde konsey üyesi terörist Hanım Demir, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan, Güngören saldırısının faillerinden PKK mensubu Nüsret Tebiş, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kobani eyalet sorumlusu Şahin Tekintanğaç, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kobani eyalet yürütme kurulu üyesi Erhan Arman, terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyaleti genel sorumlusu Yusif Mehmud Rebani, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Kongra-Gel başkanlık divanı üyesi Delal Azizoğlu, Irak ve Suriye'de gerçekleştirilen sınır ötesi nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MİT'ten nokta operasyonlar ile terör örgütlerine darbe üstüne darbe - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyonlar ile terör örgütlerine darbe üstüne darbe - Son Dakika
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