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SPOR Milli karateci Eray Şamdan'ın ismi spor salonuna verildi - Son Dakika

SPOR Milli karateci Eray Şamdan'ın ismi spor salonuna verildi

04.01.2022 18:28

Milli karateci Eray Şamdan'ın ismi spor salonuna verildiErol POLAT/GEBZE(Kocaeli),(DHA)- Karatede, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya elde ederek olimpiyat ikincisi olan Eray Şamdan'ın ismi spor salonuna verildi.

Milli karateci Eray Şamdan'ın ismi spor salonuna verildi

Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),(DHA)- Karatede, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya elde ederek olimpiyat ikincisi olan Eray Şamdan'ın ismi spor salonuna verildi.

Gebze Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısında, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda olimpiyat ikinciliği elde eden Eray Şamdan'ın isminin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki spor salonuna verilmesi kararlaştırıldı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün başkanlığındaki toplantıda, teklif bütün meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Başkan Büyükgöz, milli sporcu Eray Şamdan'a çiçek verekek, tebrik etti. Belediye meclisi kürsüsünde hitap eden Eray Şamdan, "Bu karardan dolayı teşekkür ederim. Küçüklükten beri bu dünyada bir iz bırakabilmek hayalimdi. Kendi bölgemde böyle büyük bir spor salonuna ismimin verilmesi beni gerçekten çok gururlandırdı" dedi.

SPOR Milli karateci Eray Şamdan'ın ismi spor salonuna verildi
SPOR Milli karateci Eray Şamdan'ın ismi spor salonuna verildi
SPOR Milli karateci Eray Şamdan'ın ismi spor salonuna verildi
SPOR Milli karateci Eray Şamdan'ın ismi spor salonuna verildi

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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