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Milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol: 2'nci sırada yer alarak olimpiyata gitmeye hak kazandım - Son Dakika

Milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol: 2'nci sırada yer alarak olimpiyata gitmeye hak kazandım

29.05.2021 10:18
Milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol: 2'nci sırada yer alarak olimpiyata gitmeye hak kazandım, System.String[]

"Çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdim""Birbirimizin başarısında çok fazla emeğimizin olduğunu düşünüyorum" Mustafa AKIN - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol, "Ferdideki ilk Avrupa şampiyonluğu beni mutlu etti.

"Çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdim"

"Birbirimizin başarısında çok fazla emeğimizin olduğunu düşünüyorum"

Mustafa AKIN  - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, -  Milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol, "Ferdideki ilk Avrupa şampiyonluğu beni mutlu etti. Bu şekilde de olimpiyat kotasını direkt kazanmış oldum" dedi. Hırvatistan'ın Porec şehrinde düzenlenen 55'inci Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Meltem Hocaoğlu Akyol, kadınlar kumite +68 kiloda elde ettiği başarılar ile kotasını aldı ve Tokyo 2020'de mücadele edecek 5'inci karateci oldu. Avrupa şampiyonasının kendisi için mutlu geçtiğini dile getiren milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Takım halinde kadın milli takımı olarak da 2'nci olduk. Aynı zamanda benim ferdideki ilk Avrupa şampiyonluğumdu, bu da beni mutlu etti.  Ben oraya Avrupa şampiyonu olmaya gitmiştim. Aynı zamanda da bu benim olimpiyat öncesi son müsabakamdı. Bu şekilde de olimpiyat kotasını direkt kazanmış oldum. Dünya sıralamasıdaki ilk 2 gidiyor bizde, ben de 2'nci sırada olarak oraya gitmeye hak kazandım" diye konuştu. "ÇOK GÜZEL BİR HAZIRLIK DÖNEMİ GEÇİRDİM"Olimpiyat yolunda çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdiğini ifade eden Meltem Hocaoğlu Akyol, "2020 döneminde çok güzel bir hazırlık dönemi geçiriyordum zaten katıldığım 6 müsabakanın 5'inden madalya alarak dönmüştüm bunlar da puanıma puan ekleyerek beni daha ileri götürüyordu. Daha sonra pandemi sebebiyle iptal edilen maçlarımız oldu ve ben Dünya Karate Federasyonu'nun vermiş olduğu bilgi ile olimpiyata gitmeye hak kazandığım haberini aldım. Bu benim için çok mutlu edici oldu. Daha sonra 2021'e ertelendiği için olimpiyatlar, bu sene o müsabakalar tekrar edildi. Ben de bu sene girdiğim o müsabakalardan 1'inci olarak olimpiyata iki kez gitmek şeklinde yaşamış oldum. Biri telefonla haber gelerek biri de tatamide mücadele ederek ve madalya ile taçlandı. O yüzden gayet mutluyum" şeklinde konuştu. "BİRBİRİMİZİN BAŞARISINDA ÇOK FAZLA EMEĞİMİZİN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Milli takımın tecrübeli isimlerinden Serap Özçelik ile senelerdir aynı odayı paylaştığını ve dile getiren Meltem Hocaoğlu Akyol, "Senelerdir o kadar birlikteyiz ki ailemizden çok birbirimizi gördüğümüz için artık göz ile anlaşma seviyesine geldik. O şekilde birlikteliğimiz olduğu için çok önemli. Çünkü düşünün bir arada oluyorsunuz, bunun için mücadele ediyorsunuz ikimiz de bunu üstesinden takım olarak birbirimize destek olarak geldik. Bu çok önemli bir faktör, bunu sağladığımızı ve birbirimizin başarısında çok fazla emeğimizin olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol: 2'nci sırada yer alarak olimpiyata gitmeye hak kazandım
Milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol: 2'nci sırada yer alarak olimpiyata gitmeye hak kazandım

Meltem Hocaoğlu, Hırvatistan, Olimpiyat, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol: 2'nci sırada yer alarak olimpiyata gitmeye hak kazandım - Son Dakika Spor


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