Milli karateciler Salzburg'da tatamiye çıkıyor

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda üç kota müsabakası kalan Karate Milli Takımı, bunlardan ilkine, 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Avusturya'da çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Karate 1 Premier Lig'in Salzburg etabında tam kadro mücadele edecek.



Olimpiyat yılı olan 2020'ye muhteşem bir giriş yaparak hem madalyaları hem de Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda puanları toplayan Karate Milli Takımı, sezonun dördüncü turnuvası için 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Avusturya'nın Salzburg şehrinde tatamiye çıkacak.



Dünya Şampiyonası'nın ardından en yoğun katılımlı organizasyon olan Karate 1 Premier Lig'in bu sezonki üçüncü etabına ev sahipliği yapacak Salzburg'da 88 ülkeden 600'ye yakın sporcu mücadele edecek. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları için geri sayıma giren ay-yıldızlı ekip, kota puanı veren son üç turnuvadan ilki olan Karate 1 Premier Lig'in Salzburg etabında 8 erkek, 6 kadın sporcuyla ülkemizi temsil edecek.



Kota alacak 32 sporcunun belirleneceği ve 6 Nisan'da sona erecek olimpik sıralama öncesi kalan üç turnuvadan biri olan Salzburg'da milli karatecilerin alacakları her galibiyet, Tokyo 2020 yolunda büyük önem arz edecek.



Salzburg'da mücadele edecek milli karateciler şöyle:



KADINLAR



Ferdi Kata: Dilara Eltemur



Kumite 50 kg: Serap Özçelik Arapoğlu



Kumite 55 kg: Tuba Yakan



Kumite 61 kg: Merve Çoban



Kumite 68 kg: Eda Eltemur



Kumite +68 kg: Meltem Hocaoğlu Akyol



ERKEKLER



Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir



Kumite 60 kg: Eray Şamdan



Kumite 67 kg: Burak Uygur



Kumite 75 kg: Erman Eltemur



Kumite 84 kg: Uğur Aktaş



Kumite +84 kg: Alparslan Yamanoğlu



Erkek Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir



Turnuva Programı (Türkiye saatine göre)



14 Şubat Cuma



(Elemeler)



11: 00-21: 45 Kadınlar Kata



Erkek Takım Kata



Erkekler Kumite 60, 67, 75 kg



Kadınlar Kumite 50, 55 kg



25 Ocak Cumartesi



(Elemeler)



11: 00 - 21: 30 Erkekler Kata



Kadınlar Takım Kata



Kadınlar Kumite 61, 68, +68 kg



Erkekler Kumite 84, +84 kg



26 Ocak Pazar



11: 30 - 15: 30 Bronz madalya maçları



16: 30 - 18: 30 Finaller



18: 30 - 19: 00 Madalya Töreni - İSTANBUL