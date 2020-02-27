Milli karateciler Salzburg'da tatamiye çıkıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli karateciler Salzburg'da tatamiye çıkıyor - Son Dakika Spor

Milli karateciler Salzburg'da tatamiye çıkıyor

6 saat önce

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda üç kota müsabakası kalan Karate Milli Takımı, bunlardan ilkine, 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Avusturya'da çıkacak.

Milli karateciler Salzburg'da tatamiye çıkıyor, System.String[]

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda üç kota müsabakası kalan Karate Milli Takımı, bunlardan ilkine, 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Avusturya'da çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Karate 1 Premier Lig'in Salzburg etabında tam kadro mücadele edecek.


Olimpiyat yılı olan 2020'ye muhteşem bir giriş yaparak hem madalyaları hem de Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda puanları toplayan Karate Milli Takımı, sezonun dördüncü turnuvası için 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Avusturya'nın Salzburg şehrinde tatamiye çıkacak.


Dünya Şampiyonası'nın ardından en yoğun katılımlı organizasyon olan Karate 1 Premier Lig'in bu sezonki üçüncü etabına ev sahipliği yapacak Salzburg'da 88 ülkeden 600'ye yakın sporcu mücadele edecek. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları için geri sayıma giren ay-yıldızlı ekip, kota puanı veren son üç turnuvadan ilki olan Karate 1 Premier Lig'in Salzburg etabında 8 erkek, 6 kadın sporcuyla ülkemizi temsil edecek.


Kota alacak 32 sporcunun belirleneceği ve 6 Nisan'da sona erecek olimpik sıralama öncesi kalan üç turnuvadan biri olan Salzburg'da milli karatecilerin alacakları her galibiyet, Tokyo 2020 yolunda büyük önem arz edecek.


Salzburg'da mücadele edecek milli karateciler şöyle:


KADINLAR


Ferdi Kata: Dilara Eltemur


Kumite 50 kg: Serap Özçelik Arapoğlu


Kumite 55 kg: Tuba Yakan


Kumite 61 kg: Merve Çoban


Kumite 68 kg: Eda Eltemur


Kumite +68 kg: Meltem Hocaoğlu Akyol


ERKEKLER


Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir


Kumite 60 kg: Eray Şamdan


Kumite 67 kg: Burak Uygur


Kumite 75 kg: Erman Eltemur


Kumite 84 kg: Uğur Aktaş


Kumite +84 kg: Alparslan Yamanoğlu


Erkek Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir


Turnuva Programı (Türkiye saatine göre)


14 Şubat Cuma


(Elemeler)


11: 00-21: 45 Kadınlar Kata


Erkek Takım Kata


Erkekler Kumite 60, 67, 75 kg


Kadınlar Kumite 50, 55 kg


25 Ocak Cumartesi


(Elemeler)


11: 00 - 21: 30 Erkekler Kata


Kadınlar Takım Kata


Kadınlar Kumite 61, 68, +68 kg


Erkekler Kumite 84, +84 kg


26 Ocak Pazar


11: 30 - 15: 30 Bronz madalya maçları


16: 30 - 18: 30 Finaller


18: 30 - 19: 00 Madalya Töreni - İSTANBUL

Salzburg, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:16 Kaynak: İHA
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