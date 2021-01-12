Milli kayakçı Aslı Nemutlu, vefatının 9. yılında Palandöken Kayak Merkezinde anıldı - Son Dakika

Milli kayakçı Aslı Nemutlu, vefatının 9. yılında Palandöken Kayak Merkezinde anıldı

12.01.2021 20:02

Erzurum'da 9 yıl önce antrenman sırasında düşüp hayatını kaybeden milli kayakçı Aslı Nemutlu, adının verildiği kulübün sporcuları ve antrenörlerince Palandöken Kayak Merkezinde dualar ve karanfillerle anıldı.

Erzurum'da 9 yıl önce antrenman sırasında düşüp hayatını kaybeden milli kayakçı Aslı Nemutlu, adının verildiği kulübün sporcuları ve antrenörlerince Palandöken Kayak Merkezinde dualar ve karanfillerle anıldı.

Erzurum'da Konaklı Kayak Merkezi'nde antrenmanda düşerek hayatını kaybeden milli kayakçı Nemutlu, vefatının 9. yılında adının verildiği Aslı Nemutlu Genç Sporcular Kulübü Derneği sporcuları, antrenör ve kayakseverlerce Palandöken Kayak Merkezi'nde anma programı düzenlendi.

Ellerine karanfil alarak pistlere çıkan sporcular ve kulüp üyeleri, belirledikleri alana karanfil bırakarak dua etti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi ve Kulüp İdarecisi Erdal Emeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aslı Nemutlu'nun Türkiye'nin yetiştirdiği başarılı genç sporcu olduğunu, 9 yıl önce Konaklı Kayak Merkezinde elim kaza sonucu vefat ettiğini anımsattı.

İsminin yaşatıldığı kulüpte birçok Aslı Nemutlu gibi sporcunun yetiştirildiğini ifade eden Emeç, "Sporcu çocuklarımızla Aslı Nemutlu'nun anısına pistlere karanfil bıraktık. Aramızdan ayrıldıktan sonraki dönemde özellikle ailesinin ve kulübün en çok önem verdiği husus sporcuların güvenli şekilde sporculuk hayatlarını devam ettirebilmesiydi." dedi.

Emeç, Aslı Nemutlu'yu unutmayacaklarını ve rahmetle andıklarını aktardı.

Aslı Nemutlu Genç Sporcular Kulübü Derneği sportif direktörü Yavuz Kıyıcı da Aslı Nemutlu'yu vefatının 9. yılında anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Nemutlu'nun ismini her zaman yaşatacaklarını ifade eden Kıyıcı, şöyle konuştu:

"Aslı Nemutlu kızımızın vefatının ardından adına açılan kulüpten milli sporcular yetiştirdik ve antrenmanlara devam ediyoruz. Hem Erzurum hem de Türkiye'nin birçok ilinden kulüp adına yarışan sporcularımız var. Bugün çok hüzünlüyüz ama Aslı Nemutlu'nun anısına güzel bir çalışmalar oldu. Türkiye'de kayakta güvenlik ağlarının kurulması adına da bir misyon yüklendi kulübümüz."

Kulüp sporcularından Yağmur Timur da bu yıl Aslı Nemutlu'nın adıyla yarışlara katılacağını belirterek, "Aslı Nemutlu'nun adının yaşatılması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Aramızdan ayrılışını karanfillerle anacağız." dedi.

Sporculardan Ravza Bayındırlı ise Nemutlu'yu anmak için bir araya geldiklerini anımsatarak, "Karanfillerimizi Palandöken Dağı'ına bırakarak Aslı Nemutlu'yu andık. Ruhu şad oldun." diye konuştu.

Olay

Milli kayakçı Aslı Nemutlu, Erzurum Konaklı Kayak Merkezi'nde yapılması planlanan Alp Disiplini Birinci Etap Yarışması öncesinde 12 Ocak 2012'de Süper-G Pistinde antrenman yaparken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmiş, olayın ardından eski Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Özer Ayık'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Milli kayakçı Aslı Nemutlu, vefatının 9. yılında Palandöken Kayak Merkezinde anıldı
Milli kayakçı Aslı Nemutlu, vefatının 9. yılında Palandöken Kayak Merkezinde anıldı
Milli kayakçı Aslı Nemutlu, vefatının 9. yılında Palandöken Kayak Merkezinde anıldı
Milli kayakçı Aslı Nemutlu, vefatının 9. yılında Palandöken Kayak Merkezinde anıldı

Aslı Nemutlu, Türkiye, Erzurum, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli kayakçı Aslı Nemutlu, vefatının 9. yılında Palandöken Kayak Merkezinde anıldı - Son Dakika


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