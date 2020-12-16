Milli maratoncuların Etiyopya kampı başlıyor - Son Dakika

Milli maratoncuların Etiyopya kampı başlıyor

16.12.2020 16:21
Milli maratoncuların Etiyopya kampı başlıyor, System.String[]

Önümüzdeki yıl yapılacak Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan milli maratoncular, iki aylık kamp için Etiyopya'ya gitti.

Önümüzdeki yıl yapılacak Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan milli maratoncular, iki aylık kamp için Etiyopya'ya gitti.

Son dönemde önemli derecelere imza atan Türk maratoncuları, Etiyopya'daki kampta olimpiyat öncesindeki baraj geçme müsabakalarına hazırlanacak. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Elvan Abeylegesse ve Bilal Arslan'ın yönetimindeki mesafe kampında maraton ve 3000m engelli branşlarında yarışan şu atletler yer alıyor:

"Büşra Nur Koku, Esma Aydemir, Tubay Erdal, Yasemin Can Arslan, Tuğba Güvenç, Özlem Kaya, Yavuz Ağralı, Ömer Alkanoğlu, Mestan Turhan. "Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Olimpiyatlar'da maraton kotasının tamamını doldurmak istediklerini, erkeklerde barajı geçen dört atletleri olduğunu belirtirken, kadınlarda da kotayı tamamlamak için çalıştıklarını söyledi. Çintimar, "Etiyopya kampının atletlerimiz için çok verimli geçeceğini düşünüyorum. Önceki yıllarda buradaki kamp atletlerimize çok faydalı oldu, neredeyse tüm atletlerimiz en iyilerini koşup, madalyalar aldılar. Aynı şekilde bu yıl da kampın olumlu sonuçlarını kısa süre sonra göreceğimize inanıyorum" dedi.

18 Şubat'ta tamamlanacak olan mesafe kampında yer alan isimler, dönüşte Trabzon'a geçecek ve bu kentte yapılacak olan maratonda Olimpiyat barajını elde etmek için yarışacaklar.


- Ankara
Milli maratoncuların Etiyopya kampı başlıyor

Olimpiyat, Etiyopya, Tokyo, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Milli maratoncuların Etiyopya kampı başlıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1'i uzman çavuş 2 yaralı Konya'da bir kişi tartıştığı hamile eşini silahla öldürdü İngiltere'nin konuştuğu birliktelik! En yakın arkadaşının babasıyla evlendi Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ı transfer etti Koronavirüs tanı kitlerinin internetten satışı engellendi Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi DİSK'ten asgari ücret açıklaması: İnsan onuruna yaraşır bir zam olmalı Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar         
16:43
Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi         
16:34
Son Dakika: Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:23
ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla gümüş yüzde 3 değer kazandı ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla gümüş yüzde 3 değer kazandı         
16:08
Son Dakika! YouTube, Türkiye'de temsilcilik açacak Son Dakika! YouTube, Türkiye'de temsilcilik açacak         
15:42
Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı         
15:22
Şehit babası dolandırıcıların hedefi oldu! Önce parasını kaptırdı, şimdi de evini kaptırmak üzere Şehit babası dolandırıcıların hedefi oldu! Önce parasını kaptırdı, şimdi de evini kaptırmak üzere         
14:50
Eski sevgilisi tarafından aracı kundaklanan kadının yardım çığlığı: Ölmek istemiyorum Eski sevgilisi tarafından aracı kundaklanan kadının yardım çığlığı: Ölmek istemiyorum         
14:15
Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu         
14:10
BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın         
14:09
Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
13:49
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü         
13:18
Putin'in Putin'in "Dünyada eşi benzeri yok" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi         
13:13
Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı         
13:07
Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak         
11:57
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 17:16:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli maratoncuların Etiyopya kampı başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei