Milli mücadelenin son hava şehitleri 97 yıldır Afyonkarahisar'da yatıyor

MİLLİ mücadele döneminde, Afyonkarahisar yakınlarında Yunan uçaklarıyla muharebe sırasında uçakları düşürülerek şehit olan İstanbullu Yüzbaşı Ahmet Bahattin Bey ile Yanyalı Pilot Cemalettin Bey, Hava Şehitliği'nde diğer şehitlerle yan yana yatıyor. 97 yıl önce şehit olan Yüzbaşı Ahmet Bahattin Bey ve Pilot Cemalettin Bey, milli mücadelenin son hava şehitleri olarak da biliniyor. Milli mücadele döneminde düşmanla karada yoğun şekilde mücadele eden Türk askerleri, havada da çetin bir savaşa girişti. Türk havacılar o dönem 15 düşman uçağını düşürürken, 23 Yunan pilotu öldürüldü, bazıları da esir edildi. Milli mücadelede 10 Türk uçağından birini kullanan pilotlardan Yüzbaşı Ahmet Bahattin Bey ve Cemalettin Bey de yoğun hava muharebelerinde önemli başarılar elde etti. Yunan uçaklarını düşüren Yüzbaşı Ahmet Bahattin Bey ve Cemalettin Bey'in uçağı, havada mermileri bitince diğer Yunan uçakları tarafından vuruldu. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesi yakınlarında düşen uçaktaki Ahmet Bahattin Bey ve Cemalettin Bey şehit oldu. 2 şehidin cenazeleri, Yunan askerleri tarafından Afyonkarahisar halkına teslim edildi. Milli mücadelenin son hava şehitleri olarak tarihe geçen Ahmet Bahattin Bey ve Cemalettin Bey'in cenazeleri, o dönem Afyon Kalesi civarındaki bir mezarlığa defnedildi. Şehitlerin cenazeleri, daha sonra Afyonkarahisar Kocatepe Asri Mezarlığı'nda 23 Kasım 1935 tarihinde yapılan hava şehitliğine nakledildi. Ahmet Bahattin Bey ve Cemalettin Bey, Cumhuriyet dönemindeki hava şehitleriyle birlikte şehitlikte yan yana yatıyor. Hava Şehitliği'nde, üzerinde kartal figürü ile savaş dönemine ait uçakları simgeleyen bir pervanenin bulunduğu anıt da yer alıyor. Yerel tarih araştırmacısı ve alan kılavuzu Hasan Özpınar, Yüzbaşı Ahmet Bahattin Bey ve Pilot Cemalettin Bey'in milli mücadele sırasında yaşadıklarını anlattı. İki kahramanın birçok kez uçuş gerçekleştirdiğini kaydeden Özpınar, "Hava Şehitliği, 1935 yılında açılmış. Buranın açılmasındaki temel sebep de 25 Temmuz 1922 günü, yani Büyük Taarruz'dan bir ay kadar önce Afyonkarahisar semalarında yaşanan hava muharebesidir. Milli mücadele sadece cephede değil, bir taraftan da düşmanla hava muharebesiyle geçti. Bunun neticesinde de Büyük Taarruz'dan bir ay önce İhsaniye ilçemize bağlı Gazlıgöl beldemiz yakınlarında düşen uçağımızda iki havacımız şehit oldu. Pilotumuz Cemalettin Bey ve onun yanında bulunan gözetlemeci olarak geçen Ahmet Bahattin Bey" dedi. 'YUNAN HATLARINI BİRÇOK KEZ BOMBALADILAR' Şehit Yüzbaşı Ahmet Bahattin Bey ve Pilot Cemalettin Bey'in birçok kez Yunan hatlarını ve mevzilerini bombaladığını aktaran Özpınar, şöyle konuştu: "Yine böyle bir uçuş sırasında 25 Temmuz 1922 tarihinde Çay ilçesi yakınlarında Türk uçaklarının bulunduğu alandan havalanırlar. İşgal altında bulunan Afyonkarahisar merkezinde ve çevresindeki düşman hareketliliğini keşfe çıkarlar. Afyonkarahisar semalarına geldiklerinde yine raporlarını hazırlarlar. Bu sırada Yunan uçakları onları fark eder ve bugün Uydukent olarak bildiğimiz bölgeden havalanırlar. Yunan uçakları bizim tek bir uçağımız gökyüzünde, büyük bir mücadele yaşar. Kahramanlarımız kısıtlı imkanlarına rağmen bir Yunan uçağını düşürür. Tabii peş peşe kalkan Yunan uçakları mermisi kalmayan bizim uçağımızı Gazlıgöl civarına kadar çetin hava muhaberesi neticesinde düşürür. Kahramanlarımızın düştüğü yer de halk dilinde bir süre 'Uçak düştü' veya 'Tayyare düştü' mevkisi olarak bilinmektedir." 'NAAŞLARINI YUNAN ASKERLERİ HALKA TESLİM ETTİ' Şehit Ahmet Bahattin Bey ve Pilot Cemalettin Bey'in cenazelerinin Yunan askerleri tarafından Afyon halkına teslim edildiğini kaydeden Hasan Özpınar, "Kahraman askerlerimizin cenazeleri Yunan askerlerinin eline geçer ve Yunan askerleri o cenazeleri Afyonkarahisar'ın tarihi mekanlarından birisi olan Mevlevihane Camii'nde Afyonkarahisar halkına teslim eder. Şehitlerimizin cenaze namazları kılınır, büyük bir katılım ile Afyon merkezindeki bir mezarlığa defnedilirler. İlk yapılan şehitlik, Afyonkarahisar şehir merkezinde önemli iş merkezlerinin bulunduğu alandır. Daha sonra bu mezarlık kaldırılır ve şehitlerimizin naaşı Afyon kalesi civarındaki başka bir mezarlığa defnedilir. 1935 yılında bu şehitlerimiz için anıt yapılması gündeme gelir. Şehitlik yapılır. 23 Kasım 1935 günü de şehitlerimiz bulundukları yerden tekrar alınarak buradaki anıtın altına defnedilir. Daha sonra yine uçak kazalarında şehit olan havacılarımız da buraya defnedilir. Özellikle 1990 yılından itibaren Güneydoğu'da ve diğer bölgelerde şehit düşen kahramanlarımız buraya defnedilir. Günümüzde de Garnizon Şehitliği olarak anılmaktadır. Büyük Taarruz'un 100'üncü yılına yaklaştığımız bu günlerde bu iki kahraman havacımızın öyküleri hakikaten her Türk gencinin, her Türk insanının bilmesi gereken olaylardandır" diye konuştu.