Milli Rallici'den Sarıkamış'ta Muhteşem Drift
1 saat önce
Milli Rallici Burcu Çetinkaya, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde drift gösterisi yaptı.
Milli Rallici Burcu Çetinkaya
, Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde drift gösterisi yaptı. Türkiye
Kadınlar Ralli Şampiyonu Burcu Çetinkaya, Sarıkamış'ta muhteşem drift gösterisi gerçekleştirdi. Şampiyon Çetinkaya'ya araçta Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman
eşlik etti.
Çetinkaya, Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi
'nde gösteri yaptığı için mutlu olduğunu dile getirdi. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:36 Kaynak: İHA
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