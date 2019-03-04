Son Dakika Haberleri: Milli savaş uçağı projesinde yeni gelişme

Milli savaş uçağı projesinde yeni gelişme

33 dakika önce

Rolls-Royce, Türkiye'nin tasarladığı savaş uçağına motor geliştirmek için yürüttüğü çalışmaların kapsamını daralttı.

Milli savaş uçağı projesinde yeni gelişme, System.String[]
Rolls-Royce, Türkiye'nin tasarladığı savaş uçağına motor geliştirmek için yürüttüğü çalışmaların kapsamını daralttı. Projede, fikri mülkiyet paylaşımıyla ilgili sorunlar yaşanıyordu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:45 

Türkiye, Ekonomi
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