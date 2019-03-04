Milli savaş uçağı projesinde yeni gelişme
33 dakika önce
Rolls-Royce, Türkiye'nin tasarladığı savaş uçağına motor geliştirmek için yürüttüğü çalışmaların kapsamını daralttı.
Rolls-Royce, Türkiye
'nin tasarladığı savaş uçağına motor geliştirmek için yürüttüğü çalışmaların kapsamını daralttı. Projede, fikri mülkiyet paylaşımıyla ilgili sorunlar yaşanıyordu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:45
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