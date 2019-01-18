Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li Senatör Graham ile Görüştü
1 saat önce
- ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın gelişi ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile tokalaşması Hulusi Akar ve Lindsey Graham yürüyüşü Kabulden detaylar ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li Senatör Lindsey Graham ile görüştü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:48 Kaynak: AA
FETÖ'cü Enes Kanter'den Küstah Sözler: Haftada 2 Gün Gülen'i Ziyaret Ediyorum
ABD, Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenledi: Çok Sayıda Ölü Var
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li Senatör Graham'a Münbiç'te Verilen Sözlerin Tutulmadığını Söyledi
773 Milyon Mail Adresi Sızdırıldı, E-posta Uygulamalarını Kullananlar Tehlikede!