Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li Senatör Graham ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li Senatör Graham ile Görüştü

1 saat önce

- ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın gelişi ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile tokalaşması Hulusi Akar ve Lindsey Graham yürüyüşü Kabulden detaylar ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li Senatör Lindsey Graham ile görüştü.

- ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın gelişi ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile tokalaşması
Hulusi Akar ve Lindsey Graham yürüyüşü
Kabulden detaylar
ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li Senatör Lindsey Graham ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:48 Kaynak: AA

Lindsey Graham, Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Güncel
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