Milli Savunma Bakanı Akar: "Kahraman silah arkadaşlarımız şehit oldu ancak teröristlerin hain saldırısını önledi, teröristlerin planlarını bozdu. - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar: "Kahraman silah arkadaşlarımız şehit oldu ancak teröristlerin hain saldırısını önledi, teröristlerin planlarını bozdu.

27.11.2022 16:45
Milli Savunma Bakanı Akar: "Kahraman silah arkadaşlarımız şehit oldu ancak teröristlerin hain saldırısını önledi, teröristlerin planlarını bozdu.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Kahraman silah arkadaşlarımız şehit oldu ancak teröristlerin hain saldırısını önledi, teröristlerin planlarını bozdu.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Kahraman silah arkadaşlarımız şehit oldu ancak teröristlerin hain saldırısını önledi, teröristlerin planlarını bozdu. Saldırının ardından bölgeden kaçmaya çalışan teröristlere karşı komandolarımız tarafından başlatılan operasyon sonucu 3'ü bugün olmak üzere toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi" - ANKARA

Kaynak: İHA
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3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milli Savunma Bakanı Akar: 'Kahraman silah arkadaşlarımız şehit oldu ancak teröristlerin hain saldırısını önledi, teröristlerin planlarını bozdu. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Akar: "Kahraman silah arkadaşlarımız şehit oldu ancak teröristlerin hain saldırısını önledi, teröristlerin planlarını bozdu. - Son Dakika
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