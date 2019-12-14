Milli Savunma Bakanı Akar, Katar'daki 19. Doha Forumu kapsamında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Katar'daki 19. Doha Forumu kapsamında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar'daki 19. Doha Forumu kapsamında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar'daki 19. Doha Forumu kapsamında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar'daki 19. Doha Forumu kapsamında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti..., System.String[]

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar'daki 19. Doha Forumu kapsamında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü

Hulusi Akar, Katar, Libya, Doha, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya'da Hafter'e bağlı uçaklar Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne saldırı düzenledi
Libya'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerine bomba yağdırdı Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Nobel'e Aziz Sancar tepkisi: Ödülü çok geç aldı

Son Dakika Haberleri
19:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti - Son Dakika
19:24 Bolu'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba tutuklandı - Son Dakika
19:24 İlkokul arkadaşları 40 yıl sonra aynı sınıfta buluştu - Son Dakika
19:21 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN  HAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI HANİYE İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
19:16 Tartışmalı gökdelen projesinde ruhsatın iptali için çalışma başlatıldı - Son Dakika
18:47 Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı - Son Dakika
18:30 Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Nobel'e Aziz Sancar tepkisi: Ödülü çok geç aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 19:32:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Savunma Bakanı Akar, Katar'daki 19. Doha Forumu kapsamında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]