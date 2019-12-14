Milli Savunma Bakanı Akar, Katar'daki 19. Doha Forumu kapsamında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti... - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanı Akar, Katar'daki 19. Doha Forumu kapsamında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar, Katar'daki 19. Doha Forumu kapsamında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:00 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar, Katar'daki 19. Doha Forumu kapsamında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü
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