Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Şanlıurfa'da

Milli Savunma Bakanı Akar, Şanlıurfa'da

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, Şanlıurfa'daŞANLIURFA - Şanlıurfa'da cuma namızını kılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyete, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da cuma namızını kılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyete, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırında görevli birliklerde incelemelerde bulunmak üzere kentte geldi. Akar, kentteki temasları kapsamında Cuma namazını Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde eda etti. Bakan Akar ve beraberindekilere cuma namazı sonrası vatandaşlar alkışlarla yoğun bir ilgi gösterdi. Vatandaşlarla tokalaşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, vatandaşların "Allah'a emanet olun paşam", "Allah sizi Muaffak eylesin" sözlerine teşekkür etti.
Bakan Akar, daha sonra beraberindekilerle bölgeden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:24 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Hulusi Akar, 3. Sayfa
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