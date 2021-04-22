Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad'ı kabul etti - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad'ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetli olarak Türkiye'de bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetli olarak Türkiye'de bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad'ı kabul etti. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Akar, Orgeneral El-Haddad ile makamında görüştü. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de bulundu. Konuk Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Güler ile de görüştü. Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Libya Milli Birlik Hükümeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral El-Haddad'ı askeri törenle karşıladı.

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