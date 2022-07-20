Milli Savunma Bakanlığı, 3 Bölümlük Kıbrıs Barış Harekatı Belgeselini Yayınladı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı, 3 Bölümlük Kıbrıs Barış Harekatı Belgeselini Yayınladı

20.07.2022 13:39

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), üç bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli hazırladı. Belgeselin birinci bölümü pazartesi, ikinci bölümü dün, üçüncü bölümü de bugün yayınlandı. Belgeselde Kıbrıs'ın Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesinden Kıbrıs Barış Harekatı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasına kadar yaşanan süreç anlatılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), üç bölümlük Kıbrıs Barış Harekatı belgeseli hazırladı. Belgeselin birinci bölümü pazartesi, ikinci bölümü dün üçüncü bölümü de bugün yayınlandı. Belgeselde Kıbrıs'ın Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesinden Kıbrıs Barış Harekatı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasına kadar yaşanan süreç anlatılıyor.

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 20 Temmuz 1974 tarihinde başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin üç bölümlük belgesel yayınladı. İlk bölümünün geçen pazartesi günü yayınlandığı belgeselin, ikinci bölümü dün, son bölümü de bugün bakanlığın sosyal medya hesabında paylaşıldı.

MSB'DEN KIBRIS BARIŞ HAREKATI BELGESELİ

İlk bölümde; Kıbrıs'ın 1571 yılında padişah 2.Selim zamanında Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesinden, Enosis (Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması) ve Yunanistan'ın 1829'da Osmanlı'dan bağımsızlığına kadar olan süreç özetlendi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın ilk bölümü şu mesajla paylaşıldı:

"Kıbrıs Adası'nın tarihinin, Rumların Ada'daki soydaşlarımıza gerçekleştirdiği mezalimlerin ve 1974 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın detaylarının anlatıldığı üç serilik videonun ilk bölümünü seyredebilirsiniz."

TÜRKİYE'Yİ KIBRIS BARIŞ HAREKATINA GÖTÜREN SÜREÇ İŞLENDİ

İkinci bölümde; Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulması ve Rumların Kıbrıslı Türklere uyguladığı mezalim sonucu Birinci Kıbrıs Barış Harekatı'nın başladığı süreç anlatıldı.

Harekatın ikinci bölümünün anlatıldığı videonun mesajı şu şekilde:

"Kıbrıs Türkü'ne yönelik vahşice katliamlar yapan Rum terör örgütü EOKA, "Bir gece ansızın gelebilirim!" diyen Mehmetçik karşısında kaçacak delik aramıştır."

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN KURULUŞU ANLATILDI

Son bölümde ise; Birinci ve İkinci Kıbrıs Barış Harekatı'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu kadar yaşanan süreç ele alındı:

Video ise şu mesajla paylaşıldı:

"Ada'ya barış, güven ve huzuru getiren, Kıbrıs Türkü'nün özgürlük ve bağımsızlığının da simgesi olan Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili videonun son bölümünü izleyebilirsiniz."

ANKA MUHABİRİ ADEM YAVUZ HAREKATI İZLERKEN ŞEHİT DÜŞTÜ

ANKA Ajansı muhabiri Adem Yavuz da Kıbrıs Barış Harekatı'nı izlemek üzere görevli olarak gittiği Kıbrıs'ta, Rumlar tarafından tutsak edildi ve gözleri bağlıyken ateş edilerek yaralandı. Yavuz, 26 Ağustos 1974'te Adana Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Şehit Adem Yavuz'un anısı; Anadolu'da birçok il ve ilçede cadde ve sokaklara ismi verilerek yaşatılıyor.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı, 3 Bölümlük Kıbrıs Barış Harekatı Belgeselini Yayınladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı, 3 Bölümlük Kıbrıs Barış Harekatı Belgeselini Yayınladı - Son Dakika
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