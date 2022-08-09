Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her nerede olursa olsun teröre geçit yok. Suriye 'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/ YPG 'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA

Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB: Sınırda saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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