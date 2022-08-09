MİLLİ Savunma Bakanlığı, Mardin'in Kızıltepe ilçesi hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her nerede olursa olsun teröre geçit yok. Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/ YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
Son Dakika › Güncel › MSB: Sınırda saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika