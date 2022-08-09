MSB: Sınırda saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Sınırda saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

09.08.2022 12:56
MSB: Sınırda saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Mardin'in Kızıltepe ilçesi hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Mardin'in Kızıltepe ilçesi hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her nerede olursa olsun teröre geçit yok. Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/ YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


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MSB: 'Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz... MSB: 'Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz... Mardin'de su borusu patladı: Yüzlerce kümes hayvanı telef oldu Mardin'de su borusu patladı: Yüzlerce kümes hayvanı telef oldu
Kaynak: DHA

Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Sınırda saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Sınırda saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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