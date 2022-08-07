Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatları kapsamında; 12 bin ton mısır getiren ve Karasu'ya gidecek Polarnet isimli Türk bayraklı gemide, İngiltere'ye 13 bin ton mısır taşıyacak Rojen isimli gemide, ülkemizden Ukrayna 'ya gidecek Osprey S isimli gemide denetimler gerçekleştiriliyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB: Tahıl sevkiyatında 3 gemide denetimler gerçekleştiriliyor - Son Dakika

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