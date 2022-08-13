Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti - Son Dakika
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Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

13.08.2022 09:17
Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 2 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında; 12 bin ton mısır taşınan geminin İskenderun'a, 3 bin ton ayçiçeği tohumu taşınan geminin de Tekirdağ'a gitmek üzere Ukrayna'daki Çernomorsk Limanı'ndan hareket ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Barbados bandralı ve 12 bin ton mısır taşıyan 'FULMAR S' isimli gemi Çernomorsk'tan İskenderun'a, 3 bin ton ay çiçek tohumu taşıyan Marşal Adaları bandralı 'THOE' isimli gemi de Çernomorsk'tan Tekirdağ'a gitmek üzere hareket etti" denildi.

Açıklamada ayrıca tahıl almak üzere bugün geminin de Ukrayna'ya hareket edeceği kaydedildi.


YORUMLAR
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MSB: 'Tahıl sevkiyatı kapsamında; Barbados bandralı ve 12 bin ton mısır taşıyan FULMAR S isimli gemi Çernomorsk'tan İskenderun'a, 3 bin ton ayçiçek... MSB: 'Tahıl sevkiyatı kapsamında; Barbados bandralı ve 12 bin ton mısır taşıyan FULMAR S isimli gemi Çernomorsk'tan İskenderun'a, 3 bin ton ayçiçek... BAE, Ukrayna'nın tahıl ihracatını güvence altına almak için imzalanan anlaşmayı övdü BAE, Ukrayna'nın tahıl ihracatını güvence altına almak için imzalanan anlaşmayı övdü
Kaynak: DHA

İskenderun, Tekirdağ, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti - Son Dakika
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