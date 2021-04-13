Son dakika! Üs bölgesine yaklaşan balon, komandolar tarafından böyle imha edildi - Son Dakika

Twitter'dan yapılan paylaşım ile hem o anların videosuna hem de kısa bir metne yer verildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Hakkâri'deki Zer Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan Kahraman Komandolarımız, güneybatı istikametinden üsse yaklaşmakta olan 1 adet balonu tespit ederek ateş altına aldı. Saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen balon vurularak imha edildi."