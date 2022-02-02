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Milli sporcular Pekin'de antrenmanlara başladı - Son Dakika

Milli sporcular Pekin'de antrenmanlara başladı

02.02.2022 11:55
Milli sporcular Pekin'de antrenmanlara başladı

24. Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan sporcular antrenmanlarını sürdürüyor.

24. Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan sporcular antrenmanlarını sürdürüyor.

31 Ocak Pazartesi günü Kış Olimpiyat Oyunları'nın yapılacağı Pekin'e giden Türk sporcular yarışma takvimlerine göre antrenmanlarına başladı. Zhangjiakou Olympic Villace'de kalan Kayaklı Koşu sporcuları Ayşenur Duman, Özlem Ceren Dursun ve Yusuf Emre Fırat, Milli Takım Antrenörü Fikret Ören gözetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.

Kayakla Atlama'da Fatih Arda İpcioğlu, Milli Takım Antrenörü Frank Nejc ile çalışmalarını sürdürüyor. Yine Alp Disiplini sporcuları Özlem Çarıkçıoğlu ve Berkin Usta, Milli Takım Antrenörü Muhammet Ayaz ile çalışmalarına başladı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, güzel bir olimpiyat oyunlarının kendilerini beklediğini belirterek, "Pekin oyunlara çok iyi hazırlanmış. Büyük bir titizlikle sorunsuz şekilde oyunları yapmaya çalışıyorlar. Sporcularımız çalışmalarına başladı artık müsabakaları bekliyoruz" dedi.

(İHA)

Milli sporcular Pekin'de antrenmanlara başladı
Milli sporcular Pekin'de antrenmanlara başladı

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Olimpiyat, Türkiye, Milli, Pekin, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli sporcular Pekin'de antrenmanlara başladı - Son Dakika


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