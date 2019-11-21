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Milli Takım kampında Ağrılı antrenör rüzgârı

6 saat önce

Birçok sporcu yetiştiren Ağrılı kayak antrenörü Harun Akyol başarılı grafiğini Milli Takımda da sürdürüyor.

Milli Takım kampında Ağrılı antrenör rüzgârı, System.String[]

Birçok sporcu yetiştiren Ağrılı kayak antrenörü Harun Akyol başarılı grafiğini Milli Takımda da sürdürüyor.


Ağrılı Milli sporcu Hamza Dursun ile birlikte ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Akyol, Aynı zaman da Türkiye Kayak Federasyonunun Teknik Kurul Üyesi olarak görev yapıyor.


Olimpik takım Antrenörü olarak Finlandiya'da devam edem Milli Takım kampında antrenör olarak yer alıyor.


Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Finlandiya'nın Muonio kentinde çalışmalarını sürdüren Kayaklı Koşu, Olimpik Havuz ve FIS Türkiye Milli Takımları sezonun ilk FIS yarışmasına Finlandiya/Olos'ta katıldı.


Olimpiyat şampiyonu, Dünya Şampiyonu, Dünya Gençler Şampiyonu gibi prestijli birçok sporcuların katıldığı yarışmalarda sporcularımızın performansı teknik heyeti sevindirdi.


Finlandiya/ Olos'taki yarışma yeni sezonun en iyi yarışması olarak nitelendirilirken, sporcularımızdan Yusuf Emre Fırat U-20 Gençler kategorisinde Klasik stilde on birinci, 2. Gün serbest stilde ise onuncu olarak madalyayı az bir farkla kaçırdı.


Ağrılı Milli Sporcumuz Hamza Dursun, Büyükler kategorisinde 150 sporcunun katıldığı sprint yarışında 46. oldu. Ömer Ayçiçek ise Serbest stil yarışında 44. sırada yer aldı.


Bayan sporcularımız Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun katıldığı müsabakalarda kendi derecelerini elde ederek, ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler.


Milli sporcularımız elde ettikleri dereceler sonrasında olimpiyat yolunda ilk FIS Puanlarını elde ettiler. Milli Sporcumuz Ömer Ayçiçek 95.44 FIS puanı sonrasında Dünya Kupalarına katılmaya hak kazanan sporcumuz oldu.


Milli takım Kampında Antrenörler olarak Fikret Ören ve Harun Akyol yer alıyor. Her iki teknik adam sporcuların performansından memnun olduklarını belirttiler. - AĞRI

Finlandiya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:18 Kaynak: İHA
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