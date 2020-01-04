Milli tekvandocu Nur Tatar, Vanlı gençlerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli tekvandocu Nur Tatar, Vanlı gençlerle buluştu - Son Dakika Spor

Milli tekvandocu Nur Tatar, Vanlı gençlerle buluştu

6 saat önce

Milli tekvandocu Nur Tatar Askari, Van'da genç sporcularla bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

Milli tekvandocu Nur Tatar Askari, Van'da genç sporcularla bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında kente gelen Askari, isminin verildiği Nur Tatar Spor Salonunda tekvandocu sporcularla buluştu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, burada yaptığı konuşmada, genç sporcuların çok önemli bir başarı hikayesine tanıklık ettiğini söyledi.

Erkek egemenliğinin ön planda olduğu bir toplumda bir kız çocuğunun hayallerine ulaşmak için kıt imkanlarla gece gündüz çalıştığını ifade eden Bilmez, şöyle konuştu:

"Hayatta başarılı olmuş ne kadar insan, aile ve toplum varsa hepsi ciddi bir emek sarf ederek o başarıya ulaşır. Hayatta alın teri dökmeden elde edilmiş hiç bir başarı yoktur. Başarmak için hayal kurun ve emek verin. İnci Kefali gibi önün egelen engeli aşmak için binlerce kez uğraşacağız ve o engeli aşacağız. İşte Nur Tatar kızımız da bu engeli aşıp bu kentin en büyük tesisine ismini taşıdı. Kurtuluşumuz hayal kurmaktan ve eğitimden geçer."

"Hiç bir zaman pes etmedim"

Tekvandocu Askari de 5 yaşından itibaren tekvandoya başladığını ve kıt imkanlarla müsabakalara hazırlandığını anlattı.

Engellemelere rağmen hayallerinin peşinden koştuğunu aktaran Askari, şunları kaydetti:

"Gerçekten bir insan isterse birçok başarıya ulaşabilir. Sadece buna inanmamız ve istememiz yeterli. Bu zorlu yolda spor yaparken hep erkek sporcularla antrenman yaptım. Onlarla dövüştüm. Hiç bir zaman pes etmedim. Bunun için çok güçlü hayallerinizin olmasını istiyorum. Gözlerinde bu azmi görüyorum. Aileler de çocuklarının başarıyı elde edilmesinde çok etkili. O yüzden en büyük görev ailelere düşüyor. Çocuklarınıza o yolda bunu başaracaklarına inandırmanız gerek. Ailem bana güvendi ve ben başardım. İnşallah buradan daha çok Nur Tatar çıkar."

Programa, Gençlik Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Tekvando İl Temsilcisi Murat Yazlık ve vatandaşlar da katıldı.

Milli tekvandocu Nur Tatar, Vanlı gençlerle buluştu

Emin Bilmez, Nur Tatar, Van, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:38 Kaynak: AA
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