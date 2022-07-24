Kongrede konuşan Çayır, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu 'nun yolundan gittiklerini belirterek, "Partimizde farklı düşünenleri yaşatacağız, yaşatmazsak olmaz. Allah farklı kılmış, Allah'ın farklı kıldığında bir hikmet var. Eğer farklı düşünür, birbirimize tahammül eder aynı yöne dönebilirsek bundan Türkiye ve insanlık kazançlı çıkar." dedi.

Kaynak: AA

Remzi Çayır, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, Sivas'ta partisinin il kongresine katıldı - Son Dakika

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