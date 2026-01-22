Milliler Kazakistan’a 5-1 Mağlup Oldu

18 Yaş Altı Buz Hokeyi Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu üçüncü maçında Türkiye, Kazakistan'a 5-1 mağlup oldu.
Zeytinburnu Buz Adası'ndaki müsabakanın ilk periyodunda milliler iyi savunma yaptı ve gol sesi çıkmadı.
Sonraki iki periyotta rakibinin gollerine engel olamayan ay-yıldızlı takım, müsabakayı 5-1 kaybetti. Türkiye'nin maçtaki tek golünü Tan Göksal kaydetti.
Milliler 3 puanda kalırken, Kazakistan puanını 9'a çıkardı.
Türkiye, A Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın saat 20.00'de Güney Kore ile karşılaşacak.
A Grubu'ndaki diğer maçlar
Şampiyonada A Grubu'nda bugün iki maç daha oynandı.
Zeytinburnu Buz Adası'ndaki ilk karşılaşmada Letonya, Hollanda'yı 4-3 yenerken, Güney Kore ise Yeni Zelanda'yı 10-0 mağlup etti.
Grupta, yarın Yeni Zelanda-Letonya ve Hollanda-Kazakistan maçları oynanacak.
