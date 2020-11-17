- Milliler, Macaristan'a uçtu

İSTANBUL - UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında yarın Macaristan'a konuk olacak olan A Milli Futbol Takımı, karşılaşma için Budapeşte'ye hareket etti.

İstanbul Havalimanı'ndan, Macaristan'ın Budapeşte kentine giden kafilede; Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ömer Bayram, Berkay Özcan, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç, Burak Yılmaz, Kenan Karaman ve Cenk Tosun yer aldı.

Rusya ile oynanan müsabakanın ardından cezalı duruma düşen Cengiz Ünder ile Macaristan maçı kadrosuna alınmayan Enes Ünal'ın yanı sıra sakatlıkları nedeniyle kafileden ayrılan Efecan Karaca ve Çağlar Söyüncü, Budapeşte'ye götürülmedi.

Ay-yıldızlılar, Macaristan maçı öncesi son provasını TSİ 21.30'da müsabakanın oynanacağı Puşkaş Stadı'nda yapacak.