Milliyetçi Sol Parti Genel Başkanı Hüseyin Alpay basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Milliyetçi Sol Parti Genel Başkanı Hüseyin Alpay basın toplantısı düzenledi Açıklaması

15.08.2022 14:26

Milliyetçi Sol Parti Genel Başkanı Hüseyin Alpay, yönlerinin Türk halkı olduğunu belirterek, "Solculuk ile milliyetçiliği yan yana getiremeyen sağ görüşlü siyasi partiler ile 'Sol bir parti milliyetçi olamaz' çelişkisini yaşayan sol siyasi partilerin bizleri anlamasını beklemiyoruz.

Milliyetçi Sol Parti Genel Başkanı Hüseyin Alpay, yönlerinin Türk halkı olduğunu belirterek, "Solculuk ile milliyetçiliği yan yana getiremeyen sağ görüşlü siyasi partiler ile 'Sol bir parti milliyetçi olamaz' çelişkisini yaşayan sol siyasi partilerin bizleri anlamasını beklemiyoruz." dedi.

Partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına veren Alpay, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Türk siyasi hayatındaki kutuplaşmanın, milli ve yerli bir sol partinin eksikliğiyle daha arttığı bir sürecin yaşandığını söyledi.

Partilerinin hiçbir partinin devamı olmadığını belirten Alpay, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçiliği tekeline alan, solculuk ile milliyetçiliği yan yana getiremeyen sağ görüşlü siyasi partiler ile 'Sol bir parti milliyetçi olamaz' çelişkisini yaşayan sol siyasi partilerin bizleri anlamasını beklemiyoruz. Bizim yönümüz Türk halkıdır."

Savundukları milli solun "Anadolu solu" olduğunu dile getiren Alpay, "Milliyetçi Sol Parti, ülkeyi yönetenlere muhalefet etmeyi görev bilir; fakat devlete ve milli çıkarlara muhalefeti onaylamaz. Yasalar önünde herkesin eşitliğini savunur. Siyasal eşitliğin yanı sıra sosyal eşitliği ve zenginlikte sosyal adaleti hedefler." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Ankara'da etkili olan fırtına AFAD binasının dış cephesini söktü! Ankara'da etkili olan fırtına AFAD binasının dış cephesini söktü! Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti Ankara Mamak'ta fırtınaya dayanamayan ağaç devrildi Ankara Mamak'ta fırtınaya dayanamayan ağaç devrildi
Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milliyetçi Sol Parti Genel Başkanı Hüseyin Alpay basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Galatasaray, 25 yaşındaki Jesse Sekidika'nın sözleşmesini feshetti
20:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 21 yıllık icraatını türkücü İbrahim Tatlıses'in sözleriyle anlattı
19:31 Futbolcu Totti'nin 20 yıllık evliliği bitiyor! İhanet iddiaları gündemde
19:31 Batman'da kavunun içinden çıkan böcek, görüntüsüyle hayrete düşürdü
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına AFAD binasının dış cephesini söktü!
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
18:15 Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali görenleri şaşırttı!
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 20:40:25. #1.13#
SON DAKİKA: Milliyetçi Sol Parti Genel Başkanı Hüseyin Alpay basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement