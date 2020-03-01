Milwaukee Bucks, NBA tarihine geçti! - Son Dakika
Son Dakika Spor Milwaukee Bucks, NBA tarihine geçti! - Son Dakika Spor

Milwaukee Bucks, NBA tarihine geçti!

6 saat önce

Milwaukee Bucks, hücum reytingi (113,6) anlamında modern NBA döneminde kulüp tarihinin en iyi sezonunu geçiriyor.

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Milwaukee Bucks, hücum reytingi (113,6) anlamında modern NBA döneminde kulüp tarihinin en iyi sezonunu geçiriyor. Wisconsin ekibi, bu sezon oynadığı 59 maçta yalnızca sekiz mağlubiyet aldı. Şampiyonluk adaylarına karşı alınan galibiyetlerin yanı sıra önemli play-off rakiplerini farkla geçen Bucks, bu maçlardan birini dün gece Oklahoma City Thunder’a karşı oynadı.

Bucks; Giannis Antetokunmpo’nun 32 ve Wesley Matthews, George Hill, Pat Connaughton’ın 14’er sayıyla oynadığı maçta Thunder’ı 47 sayı farkla 133-86 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekip böylece bu sezon üçündü defa 40 sayı farkla galip gelerek NBA tarihinde bunu başaran dokuzuncu takım oldu.

Thunder’ın yanı sıra Charlotte Hornets karşısında 137-96 ve New York Knicks karşısında 132-88 galip gelen NBA lideri, bu sezon 12,8 sayı fark ortalamasını yakalayarak bu alanda açık ara NBA tarihine geçti. Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı’nın zirvesinde yalnızlaşırken NBA liderliği için en yakın takipçisi olan Los Angeles Lakers’a yedi galibiyet fark artmış durumda.

Bucks'ın önünde 24 normal sezon maçı kaldı ve bu maçların 11'ini iç, 13'ünü ise dış sahada oynayacaklar. Giannis ve arkadaşları, sezonda şu ana kadar oynadıkları 30 iç saha maçında 27 galibiyet ve üç mağlubiyet, 29 dış saha maçında ise 24 galibiyet ve beş mağlubiyet aldı. Son 11 maçında yalnızca bir mağlubiyet alan Bucks, beş maçlık bir galibiyet serisine sahip.

Oklahoma City Thunder, Milwaukee Bucks, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:14 
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