Milyarderler liginde bir Türk: Uğur Şahin dünyanın en zengin 323. kişisi! 7,6 milyar dolar serveti var - Son Dakika
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Milyarderler liginde bir Türk: Uğur Şahin dünyanın en zengin 323. kişisi! 7,6 milyar dolar serveti var

02.04.2022 12:01
Milyarderler liginde bir Türk: Uğur Şahin dünyanın en zengin 323. kişisi! 7,6 milyar dolar serveti var

Bloomberg verilerine göre, BioNTech'te yüzde 18'lik hissesi bulunan Prof. Uğur Şahin'in serveti bugün itibarıyla 7,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Şahin, 500 ismin yer aldığı Bloomberg milyarderler endeksinde bulunan tek Türk.

Alman BioNTech firması, 2021 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. 2019 yılında 179,2 milyon Euro net zarar, 2020'de 15,2 milyon Euro net kâr açıklayan şirket, 2021'de tarihi bir başarıya imza attı ve 10,3 milyar Euro net kâr açıkladı.

Böylece şirket, bir yılda net kârını 676 kat artırmış oldu.

19 MİLYAR EURO CİRO

BioNTech'in 2019'da 108,6 milyon Euro, 2020'de 482,3 milyon Euro olan toplam cirosu da 2021'de büyük artışla 19 milyar Euro'ya yükseldi.

BioNTech'in 2022'de 2,4 milyar adet Covid19 aşı siparişi aldığı ve buradan 13 ile 17 milyar Euro arasında gelir beklediği aktarıldı.

BLOOMBER LİSTESİNDEKİ TEK TÜRK, ŞAHİN

ABD'de Nasdaq borsasında ve Almanya'da Frankfurt borsasında hisseleri işlem gören BioNTech'in piyasa değeri şu an 42,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bloomberg verilerine göre, BioNTech'te yüzde 18'lik hissesi bulunan Uğur Şahin'in serveti de bugün itibarıyla 7,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

500 ismin yer aldığı Bloomberg milyarderler endeksinde bulunan tek Türk olan Şahin, dünyanın en zenginleri sıralamasında da 323. sırada yer alıyor.

YORUMLAR
500
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Uğur Şahin, Bloomberg, Biontech, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milyarderler liginde bir Türk: Uğur Şahin dünyanın en zengin 323. kişisi! 7,6 milyar dolar serveti var - Son Dakika


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