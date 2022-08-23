CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan festival ve konserlerin iptal edilmesine tepki: Öyle kafanıza göre yasaklayamazsınız

Türkiye'nin en büyük müzik festivalleri arasında yer alan ve bu yıl 1-4 Eylül günleri arasında ikincisi düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi. Bu festivalin de iptal edilmesiyle sosyal medyada son aylarda Türkiye'de iptal edilen konser ve festivaller gündem oldu.

SON 4 AYDA İPTAL EDİLEN 14. ORGANİZASYON

Türkiye'de son 4 ayda; Eskişehir Anadolu Fest, Niyazi Koyunca Pendik Konseri, Zonguldak Kozlu Mizik Festivali, Munzur Küktür ve Doğa Festivali, Kazdağı Ekoloji Festivali, Gökçeada Meryem Ana Panayırı, ODTÜ Bahar Şenliği, Muş Metin- Kemal Kahraman Konseri, Aynur Doğan Bursa ve Kocaeli Konserleri, Başkent Kültür Yolu Festibali Miae Konseri, Başkent Kültür Yolu Festivali Ara Malikian Konseri, Apolas Lermi Denizli ve Bostancı Konserleri ve son olarak Milyon Fest Fethiye çeşitli nedenler gösterilerek iptal edildi.

VALİLERİ UYARIYORUM: BOYNUMUZU EĞECEĞİZ Mİ ZANNEDİYORSUNUZ?

İptal kararlarına tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz?" dedi.

"MİLYONLARI KARŞINIZDA BULACAKSINIZ, ŞAKŞAKÇILIK YAPMAYIN"

Sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!" dedi.