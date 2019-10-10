'Milyoner ali', taksicilikten emekli olup, şiir kitabı çıkardı

İZMİR'de, 1969 yılında başladığı taksicilik mesleğinden, 65 yaşını aşanların taksicilik yapamamasını kapsayan kanun nedeniyle geçen nisan ayında istifa eden Ali Günal (68), 12 yaşından beri yazdığı şiirlerden kitap çıkardı. Taksici arkadaşlarının, gönül zenginliğini vurgulamak için kendisine 'milyoner' lakabı taktığını söyleyen Günal, "Şiir yazmak benim için bir sevda" dedi.

Konak ilçesindeki bir durakta, 1969 yılında taksicilik yapmaya başlayan Ali Günal, yaklaşık 50 yılını, İzmir sokaklarında direksiyon başında geçirdikten sonra, geçen nisan ayında emekli oldu. Şoförlere gelen 65 yaş sınırı nedeniyle, çok sevdiği mesleğini bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Günal, 12 yaşından beri yazdığı şiirleri, 'Muhabbet Olsun' ismiyle kitaplaştırdı. Şiirlerini daktilo ile yazan Günal, şiir sevgisinin, babasını manevi evlat olarak sahiplenen Fahrettin Altay Paşa'dan miras kaldığını söyledi. Taksici arkadaşlarının, gönül zenginliğini vurgulamak için kendisine 'milyoner' lakabı taktığını söyleyen Günal, "12 yaşından beri, büyük bir aşkla yazıyorum. Şiir yazmak benim için bir sevda. Yazdıklarım, benim içimden gelen şeyler. Taksiciliği bırakınca, şiire daha çok ağırlık verme şansım oldu ve ortaya böyle güzel bir şey çıktı" dedi.

'GECE UYANIP ŞİİR YAZIYOR'

Ali Günal'ın eşi Münevver Günal ise, "Bazı geceler içinde bir sıkıntı olduğunu söyleyerek, yatağından kalkıp, daktilonun başına geçiyor. Bir şeyler yazıp, tekrar yatıyor" dedi. Kitapta, kendisi için yazılmış birkaç şiirin de olduğunu söyleyen Münevver Günal, "Bana verdiği değeri bu şekilde gösterip, beni mutlu ediyor" dedi.