Milyonlarca Android telefonu bekleyen büyük tehlike!

Akıllı telefon dünyası, son yıllarda insanların adeta bir parçası oldu. Önemli kişisel verilerin depolandığı bir araç halı alan akıllı telefonlar, haliyle birçok hackerın da hedefi halini alıyor. Check Point Research'ten (CPR) güvenlik analistleri, birçok kişiyi etkileyebilecek bir akıllı telefon güvenlik açığı buldu.

Dünyadaki tüm Android telefonların yüzde 11'i tehlike altında

CPR analistleri, UNISOC modeminde güvenlik açığı oluşturan bir kusur buldular. Öyle ki bu modem, dünya üzerindeki akıllı telefonların yüzde 11'inde yer alıyor. Güvenlik açığı, korsanların hücresel iletişim üzerinden akıllı telefonlara sızmasına olanak sağlıyor.

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Analistler, şu anda güvenlik açığını CVE-2022-20210 olarak takip ediyor. Öte yandan tehlikenin boyutlarının yüksek olduğu belirtiliyor. UNISOC hatası, 10 üzerinden 9,4 güvenlik açığı puanı taşıyor. Öte yandan, kusurun giderilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

Güvenlik açığının tespit edilmesinin ardından yeni bir güncelleme getirildi. Ancak bu güncellemenin güvenlik açığını ne denli örttüğü henüz bilinmiyor. Check Point Software Tersine Mühendislik ve Güvenlik Araştırması'ndan Slava Makkaveev konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi.

Android kullanıcılarının şu anda yapacakları bir şey yok, ancak Google tarafından yakında yayınlanacak olan Android Güvenlik Bülteninde yayınlanacak olan yamayı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Akıllı telefonlardaki donanım kusurları, yazılıma oranla oldukça tehlikeli olabiliyor. Geçtiğimiz haftalarda Qualcomm'un MSM'lerinde önemli bir açık tespit edilmişti. SMS mesajlarına ve telefon görüşmelerine erişmesine izin verebilecek bir güvenlik açığı, yapılan çalışmalar sonucunda düzeltilmişti.