Milyonların sevgisini kazanan 'Boncuk' yine kalpleri ısıttı

22.01.2026 10:31  Güncelleme: 10:44
Malatya'da yaşayan Fatma Arat, deprem sonrası konteyner kentte köpeği Boncuk ile kurduğu bağla milyonlara ulaştı. Çektiği video ile herkesin kalbine dokundu, yüzlerde gülümseme yarattı. Son yüklediği videoda yeni bir şarkı ile köpeği arasındaki sevgi bağını bir kez daha gösterdi.

Deprem sonrası konteyner kentte ailesiyle yaşayan Fatma Arat, sahiplendiği köpeği 'Boncuk' ile yeni bir video paylaştı.

Arat'ın ailesiyle yaşadığı Yeşilyurt ilçesindeki ev, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı. Depremlerden sonra yapılan Samanköy Konteyner Kent'e ailesiyle yerleşen Arat, burada bulduğu ve "Boncuk" adını verdiği köpeği beslemeye başladı. Annesiyle köpeği sahiplenen Arat'ın Boncuk'u severken çektiği video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ailesinin de kendisi gibi hayvansever olduğunu söyleyen Arat, sosyal medyada yayımlanmasının ardından videoların bazı platformlarda 2 milyon beğenisinin ve 30 milyon izlenmesinin olduğunu, insanların Boncuk'u görmek için kendisine ulaştıklarını söylemişti.

BONCUK'TAN YENİ VİDEO

Konteyner kentte başlayan dostluk bu kez yeni bir video ile ilgi odağı oldu. Fatma Arat bu kez farklı bir şarkıyla Boncuk'u çağırdı. Sevimli köpek de büyük bir heyecanla dans edip koşarak bu sevgiyi karşılıksız bırakmadı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ates null Ates null:
    Böyle şeylere o kadar ihtiyacımız var ki.Gülmeyi unuttuk neredeyse.İyi ki varsınız. 10 0 Yanıtla
  • Murat Mertkol Murat Mertkol:
    hic bir zaman kopeklere yuzunu yalatma bir yerde gormustum adamin biri kopegine yuzunu yalatmisti ve mikrop kapmisti elleri Sakkara kesilmisti 3 2 Yanıtla
  • Murat Çil Murat Çil:
    habere bak 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
