Son Dakika Haberleri: Milyonluk kumaş dolandırıcılığı..."Parasını sonra öderim" diyerek 3 milyon liralık kumaş aldı, 5...
Son Dakika 3. Sayfa Milyonluk kumaş dolandırıcılığı...'Parasını sonra öderim' diyerek 3 milyon liralık kumaş aldı, 5...

Milyonluk kumaş dolandırıcılığı..."Parasını sonra öderim" diyerek 3 milyon liralık kumaş aldı, 5...

1 saat önce

Milyonluk kumaş dolandırıcılığı..."Parasını sonra öderim" diyerek 3 milyon liralık kumaş aldı, 5 kişiyi dolandırdı "Parasını daha sonra öderim" diyerek Bursa'da tekstil işi yapan 5 kişiden maddi değeri yaklaşık 3 milyon liralık kumaş satın alan kişi, kayıplara karıştı Kumaşlar Mersin'de bir...

Milyonluk kumaş dolandırıcılığı..."Parasını sonra öderim" diyerek 3 milyon liralık kumaş aldı, 5 kişiyi dolandırdı

"Parasını daha sonra öderim" diyerek Bursa'da tekstil işi yapan 5 kişiden maddi değeri yaklaşık 3 milyon liralık kumaş satın alan kişi, kayıplara karıştı

Kumaşlar Mersin'de bir depoda ele geçirilirken, kimliği belirlenen dolandırıcıyı yakalama çalışmaları devam ediyor

MERSİN - Parasını daha sonra öderim diyerek Bursa'da tekstil işi yapan 5 kişiden maddi değeri yaklaşık 3 milyon liralık kumaş satın alan bir kişi, kayıplara karıştı. Kumaşlar Mersin'de bir depoda ele geçirilirken, kimliği belirlenen dolandırıcıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'da bulunan Yavuz Selim Polis Merkez Amirliğine müracaat eden ve tekstil işi yapan H.C., O.S., H.A., İ.A. ve H.Y. isimli müştekiler, tekstil işi yapıyor gibi kendisini tanıtan A.Ç. isimli şahsa maddi değeri yaklaşık 3 milyon liralık kumaş verdiklerini, şüphelinin ürünlerin parasını vermeden ürünleri tırlarla Mersin'e kaçırdığını belirterek, şahıstan şikayetçi oldular. Kendilerine gelen ihbar üzerine çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağıl Yandol Büro Amirliği ekipleri, kumaşların merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde bir depoda olduğunu tespit etti. Bunun üzerine depoya baskın düzenleyen ekipler, kumaşları muhafaza altına aldı. Tutulan tutanakların ardından ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla depoda bulunan kumaş ürünlerini müştekilere teslim etti.

Daha öncede dolandırıcılıktan kaydı bulunan A.Ç.'yi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Milyonluk kumaş dolandırıcılığı... Parasını sonra öderim diyerek 3 milyon liralık kumaş aldı, 5...

Mersin, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:04 Kaynak: İHA
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