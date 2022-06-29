Mimarlar Odası Ankara Şubesi: "Sel Felaketleri Bölgenin Kaderi Değil, İktidarın Vurdumduymaz Uygulamalarıdır"

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Karadeniz'deki sel felaketi için 'bölgenin kaderi' diyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Bakan Derya Yanık'a " Düzce'de dere yatağı ve heyelan bölgesinde yapılaşma izni verenler, altyapı eksikliği nedeniyle geçit vermeyen yollar, evleri işyerlerini su basması, çiftliklerde küçükbaş ve büyükbaş hayvanların telef olmasının nedeni, bölgenin kaderi değil, bilim ve tekniği rehber almayan iktidarın vurdumduymaz uygulamalarıdır" diye tepki gösterdi.

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın dün Karabük'te basın mensuplarına yaptığı Karadeniz'de meydana gelen afet için sarf ettiği "Bölgenin kaderi, sonuç itibariyle Karadeniz bölgemiz çok yağış alan ve coğrafi yapısı itibariyle de oldukça meşakkatli bir coğrafya" açıklamasına tepki gösterdi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nden yapılan açıklamada, şöyle dendi:

"SEL FELAKETLERİ İKTİDARIN YANLIŞ KENTLEŞME POLİTİKASINI BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKARMIŞTIR"

"Mimarlar Odası Ankara Şubesi'ne bağlı temsilciliklerimizin olduğu, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Düzce'de yaşanan sel felaketleri iktidarın yanlış kentleşme politikalarını ve bir kez daha ortaya çıkartmıştır.

Bilim ve tekniği rehber almayan dere yataklarının betonlaşmasına devam eden dereleri kelepçeleyen ve sel felaketlerinden ders almayan iktidar, uzmanların uyarılarını ve açıklamalarını kulak arkası yaparak aynı bölgelerde yağışla birlikte sel felaketlerinin yaşanmasına neden olmuştur. Doğa ile uyumlu kentleşme politikaları yerine rant odaklı, yapılaşma ile her yer betonlaştırılmıştır.

"FELAKETİN NEDENİ BÖLGENİN KADERİ DEĞİL, BİLİM VE TEKNİĞİ REHBER ALMAYAN İKTİDARIN VURDUMDUYMAZ UYGULAMALARIDIR"

Bartın, Kastamonu, Düzce, Karabük sel bölgelerinde temsilciliklerimiz yerinde incelemeler yapmaktadır. Kastamonu Bozkurt ve İnebolu'da yaşanan sel felaketinde, geçen yıl Bozkurt'ta yaşanan felaketten ders çıkarmak bir yana yine bölgelerde yapılaşmaya izin verildiği, suların dükkanlar seviyelerine kadar çıktığı incelemeler sırasında bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bartın'da yıllardır yağışlarla birlikte, derelerin taştığı, yolların kapandığı binaların çamurla dolduğu bir süreçte bakanlık yetkililerinin radikal çözümler ve önlemleri hayata geçirmeden ilk defa sel oluyormuş gibi incelemeler yapmaları, dahası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın Karabük'te 'bölgenin kaderi' diye açıklama yapması trajikomik bir durumdur. Düzce'de dere yatağı ve heyelan bölgesinde yapılaşma izni verenler altyapı eksikliği nedeniyle geçit vermeyen yollar, evleri işyerlerini su basması, çiftliklerde küçükbaş ve büyükbaş hayvanların telef olmasının nedeni bölgenin kaderi değil, bilim ve tekniği rehber almayan iktidarın vurdumduymaz uygulamalarıdır.

"ÖNLEM ALMAYAN YETKİLİLERİ, OTURDUKLARI KOLTUKLARI İŞGAL ETMEMEYE DAVET EDİYORUZ"

Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, başta sel felaketlerinde büyük hasar gören illerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, bir kez daha önlem almayan yetkilileri oturdukları koltukları işgal etmemeye davet ediyoruz."