Minareden düşen imam yaralandı
4 saat önce
KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesi Beyobası köyünde imam Osman Öztürk, hoparlörü tamir etmek için çıktığı caminin minaresinden düşerek, ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:28 Kaynak: DHA
KIRIKKALE'nin Balışeyh
ilçesi Beyobası
köyünde imam Osman Öztürk
, hoparlörü tamir etmek için çıktığı caminin minaresinden düşerek, ağır yaralandı.
Köy camisinde görevli imam Osman Öztürk, öğle saatlerinde hoparlörü tamir etmek için minareye çıktı. Arızayı gidermeye çalışırken rüzgarın da etkisiyle dengesini kaybeden Öztürk, önce caminin çatısına, sonra da yuvarlanarak yere düştü. Ağır yaralanan Öztürk, gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Öztürk'ün, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma
olayla ilgili soruşturma başlattı.
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