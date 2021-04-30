Minderin Sultanı Diyarbakır'da ilki başardı - Son Dakika

Minderin Sultanı Diyarbakır'da ilki başardı

30.04.2021 00:57
Minderin Sultanı Diyarbakır'da ilki başardı, System.String[]

Minderin Sultanları Diyarbakır adına bir ilki başardı.

Minderin Sultanları Diyarbakır adına bir ilki başardı. Tekirdağ Çorlu'da Büyük Yıldızlar Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olan Büşra Nur Özmez, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak.

Diyarbakır adına bir ilk daha yaşandı. Zor şartlarda kurulan kız güreş takımı, birçok zorluktan sonra adından söz ettirmeye başladı. Yurdum Gençlik Spor Kulübü sporcuları, 12-13 Nisan'da Antalya Kemer'de yapılan Genç Bayanlar Güreş Türkiye finalleri müsabakasında alnının akıyla çıktı. Daha sonra 18-20 Nisan'da Tekirdağ Çorlu'da Büyük Yıldızlar Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda final müsabakasında güreşen Büşra Nur Özmez, geçtiğimiz yılın Balkan Şampiyonu rakibini yenerek Diyarbakır adına bir ilki başardı. Türkiye Şampiyonu olan Güreşçi Özmez, 14-16 Haziran'da Bulgaristan'da Avrupa Şampiyonası'na katılarak Diyarbakır ve Türkiye'yi temsil edecek.

"Diyarbakır'da yaşayan bir kız çocuğumuz niye Avrupa Şampiyonu olmasın"

Eski Avrupa şampiyonu ve Yurdum Gençlik Spor Kulübü Bayan Güreş Takımı Antrenörü İbrahim Yorulmaz, süreç hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. ilk başta Antalya'da Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonası'na katıldıklarını aktaran Yorulmaz, oraya 6 sporcuyla katıldıklarını belirtti. Yorulmaz, "1 Türkiye üçüncümüz var. 3 tane Türkiye 7'incimiz var. 1 tane kızımız çeyrek finalde öndeyken sakatlandığı için devam edemedi. Büyük bayan yıldızlarda ise Tekirdağ Çorlu'ya gittik, Türkiye Şampiyonası'na. 3 kişiyle katıldık oraya. 1 tane Türkiye şampiyonumuz var. 1 tane de Türkiye 5'incimiz var. Türkiye şampiyonu olan kızımız Büşra Nur Özmez, Diyarbakır tarihinde güreş branşında ilk defa olan bir şeyi yapacak. Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda güreşecek. Geçmişten bu zamana kadar güreş branşında böyle bir başarı yok. İlk röportajımızı size vermiştik Diyarbakır Spor Lisesi'nde. O zaman ulusal ve uluslararası alanda Diyarbakır'ımızı en şekilde temsil edeceğiz demiştik. Biz şimdi ulusal alanda en şekilde temsil ettik. Şimdi sıra geldi uluslararası arenaya. Yani Diyarbakır'da yaşayan bir kız çocuğumuz niye Avrupa Şampiyonu olmasın? Çoğu ailede biraz zorluk çektik. İsteyen aileler de oldu istemeyen aileler de oldu. Onlarla görüştük, ikna ettik. Çocuğa ilk başta sporu, güreşi sevdirdik. Bu çocuklarımız geldiği zaman güreşin ne olduğunu bilmiyordu" dedi.

"Şu anda bayan güreşinde Diyarbakır önemli bir isme sahip oldu"

Sporcularının hepsinin Avrupa'da, dünyada madalya almak istediğini kaydeden Yorulmaz, "Haziranın 14 ile 16'sında Bulgaristan'da Avrupa Şampiyonası var büyük yıldızlarda. Büşra Nur Özmez, 46 kiloda hem Diyarbakır'ımız hem de ülkemizi temsil edecek. En büyük hedefimiz şu anda oraya odaklandık. Şu anda neden olmasın. Biz 1,5 yıldır çalışıyoruz. 1,5 yılda da bu başarıları elde ettik. Bizim ekibimizde 2 tane Türkiye 2'incisi 2020 yılında. Bu sene Türkiye şampiyonu ve Türkiye 3'üncüsü çıktı. Bunlar madalya alanlar. Madalya almayanlar da ilk 7'ye girenler, 5'e giren sporcularımız da var. Şu anda bayan güreşinde Diyarbakır önemli bir isme sahip oldu. Büşra Nur Özmez, hemen hemen her rakibini 1,30 dakikada sayı tuşu etti. 34-35 rakibi vardı 46 kiloda, 4 maç yaptı. Çeyrek finalde Balkan şampiyonu olan bir kızı yendi. Bize bu desteği sunan ilk başta Valimiz Münir Karaloğlu'na, Gençlik Spor İl Müdürümüz Muammer Uslu Bey'e, kulüp başkanımız aynı zamanda spor şube müdürümüz Aydın Çetin Bey'e ve bizim gizli kahramanımız, Kırşehir'den çok güzel destek geliyor Oğuz Kılıç hocama çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Hedefim, Avrupa Şampiyonu olmak"

Türkiye Şampiyonu Büşra Nur Özmez (16), Tekirdağ Çorlu'da yapılan Büyük Yıldızlar Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 46 kiloda, Diyarbakır'ı temsil ettiğini ifade etti. Özmez, "4 maç yaptım ve şampiyon oldum. Yarı finaldeki rakibim milli sporcu ve geçen senenin Balkan Şampiyonuydu. Onu da rahat yenerek Diyarbakır'ın ve kendi gücümü kanıtladım. İnşallah haziran ayında yapılacak olan Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda 46 kiloda hem Diyarbakır'ı hem de ülkemi temsil edeceğim. Hedefim, Avrupa Şampiyonu olmak. Dualarınızı bekliyorum" diye konuştu.

Türkiye 3'üncüsü Songöl Alpkaya ise Genç Bayanlar Türkiye 3'üncüsü olduğunu dile getirdi. Maç sezonları açılmadan önce 4 aylık bir ameliyat süreci geçirdiğini belirten Alpkaya, "Menisküsten ameliyat oldum. Tabi çok zor süreçler geçirdim. İlk önce antrenmanlara katılamadım, yan çalışmalar yaptım. Bu süreçte maç sezonlarına katılamadım. Maç sezonları açıldıktan bir süre sonra yavaş yavaş antrenmanlara katılmaya başladım. Bu sezon iyi çalışamadım Türkiye 3'üncüsü oldum. Ama seneye inşallah bu 3'üncülüğü şampiyonluğa taşımak istiyorum. Kısa bir antrenmandan sonra 11-13 Nisan'da Antalya Kemer'de Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Türkiye 3'üncüsü oldum. Ama inşallah ileriki yıllarda bu 3'üncülüğümü Türkiye Şampiyonluğu'na taşıyacağım" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Türkiye, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Minderin Sultanı Diyarbakır'da ilki başardı - Son Dakika Spor


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