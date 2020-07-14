Mini bypass yöntemiyle hastasının 6 damarına bypass yaptı - Son Dakika

Mini bypass yöntemiyle hastasının 6 damarına bypass yaptı

Mini bypass yöntemiyle hastasının 6 damarına bypass yaptı Göğüs kafesini açmadan mini bypass ameliyatı Prof. Dr. Barış Çaynak, "9 ay önce hastamızın 6 damarına birden mini bypass yaptık.

Mini bypass yöntemiyle hastasının 6 damarına bypass yaptı

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Göğüs kafesini açmadan mini bypass ameliyatı

İSTANBUL - Prof. Dr. Barış Çaynak, "9 ay önce hastamızın 6 damarına birden mini bypass yaptık. Göğüs kemiğini açmadan ve bacakta kesi olmadan yaptığımız yöntem ile hastamız ameliyat sonrası çok hızlı iyileşme seyri gösterdi" dedi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, bypass yöntemlerimden biri olan mini bypass ile hastaların göğüs kafesini açmadan yaptıkları ameliyat hakkında bilgiler verdi. Bu yöntem ile bütün damarlara bypass yapabildiklerini aktaran Prof. Dr. Çaynak, 52 yaşındaki hastası Aziz Ceylan'ın 6 damarına bu yöntemi uyguladıklarını söyledi. Aynı yöntemi koşa süre önce 50 yaşındaki Hasan Şahin'e de uygulayarak 3 damarını açtıklarını söyledi. Bu yöntem ile hastaların 7 ya da 10 günlük sürede sosyal hayatına döndüklerini söyleyen Prof. Dr. Çaylak, bütün hastalarda bu yöntemi kullanabildiklerini kaydetti.

Ayrıca mini bypass ameliyatıyla 6 damarı açılan Aziz Ceylan ve 3 damarı açılan Hasan Şahin yaşadıkları süreci anlattı.

"Hasta, 1 haftada ya da 10'uncu günde işbaşı yapabilecek konumda olabiliyor"

Yaptıkları yönteme değinen Prof. Dr. Barış Çaynak, "Bypass, kalp damarları ciddi tıkalı hastalarda uzun dönemde başarılı sonuçlarını kanıtlamış bir cerrahi yöntem. Bypass ameliyatının uzun dönemde çok iyi sonuçları olmasına rağmen erken döneme komplikasyonları ve hastaya getirdiği yüklerden dolayı hastalar tarafından sakınılan bir cerrahi. Özellikle şeker hastaları, KOAH hastaları, göğüs kemiğinin iyileşmesi zor olan şişman ve ileri yaştaki hastalar ve bacaklarında ileri derecede şişmanlık olan kişiler, bypass ameliyatı ile ilgili sorunlar çıkarmak için aday oluyorlar. Mini bypass ameliyatında ise göğüs kemiğini hiç açmıyoruz. Sadece sol göğüs duvarından 4-5 santim kesiyle bu ameliyatı yapıyoruz. Bacakta hiçbir şekilde bir kesi olmaksızın, damar endoskopik yöntem ile hazırlanıyor. Kesiler gittikçe azaldığı için enfeksiyon riski, yara iyileşmesinin hızı, ameliyat sonrası akciğerlerin çabuk normale dönmesi, yoğun bakım süresi ve hastanede kalım süresinin kısalığı çok önemli. Genelde hastalar 4'üncü günde taburcu oluyor. 1 haftada ya da 10'uncu günde işbaşı yapabilecek konumda olabiliyorlar" dedi.

"Bütün hastalarda mini bypass yönetimini kullanabiliyoruz"

Prof. Dr. Çaynak, sözlerine şöyle devam etti: "Ameliyat sonrası sporlarını, işlerini, sosyal hayatını aksatmadan hayatlarına sadece 1 hafta ara vererek uzun dönemli tedaviye kavuşmuş oluyorlar. Bu yönetimin bypass ameliyatına bir alternatif diyemeyiz çünkü bu bypass ameliyatının kendisidir. Sadece alternatif bir yaklaşım yöntemidir. Bu ameliyatta sadece göğüs kemiği açılmıyor, bacakta bir kesi olmuyor ama bir bypass ameliyatında hangi damara, kaç damara, nasıl bypass yapmamız gerekiyorsa bu yöntem ile yapabiliyoruz. Bu yöntemi uzun yıllardır tek damar için kullanıyorduk. Son 2 yıldır bütün bypas hastalarında mini bypass yönetimini kullanabiliyoruz. Bu alternatif yöntemin hastalara ameliyat sonrası dönemde çok faydalı olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

"9 ay önce hastamızın 6 damarına birden bypass yaptık"

Ameliyatını gerçekleştirdiği 2 hastası hakkında bilgi veren Prof. Dr. Çaynak, "hastamız ameliyatının 4'üncü günü taburcu oldu ve 9'uncu gününde kontrole geldi. 3 damarına bypass yapıldı. Bu kontrolüne arabasını kullanarak gelmiş ve hastane çakışından hemen sonrası dışarıda yürüyüşlerine başlamış. Bu kontrol sonrası işine başlayacak.

Diğer hastamın ise 9 ay önce ameliyatını gerçekleştirdim. Onun özelliği; şeker hastalarında kalp damarlarında çok yaygın tıkanıklıklar oluyor. Kalbi besleyen 3 ana damar sistemi var ama bunların yan damarlarına ya da bir damarın birden fazla yerine bypass yapmamız gerekebiliyor. 9 ay önce bu hastamızın 6 damarına birden bypass yaptık. Göğüs kemiğini açmadan ve bacakta kesi olmadan yaptığımız yöntem sonrası çok hızlı iyileşme seyri gösterdi. Kaç damara, nereye bypass yapılmasına bakmaksızın bütün bypas emeliyatları mini bypass yöntemi ile gerçekleştirilebiliyor" diye konuştu.

"Yaz mevsimi pandemi ile birleştiği için kalp ve damar hastaları için riskli hale geliyor"

Kalp ve damar hastalarına uyarılarda bulunan Prof. Dr. Çaynak, "Yaz mevsimi pandemi ile birleştiği için kalp ve damar hastaları için riskli hale geliyor. Pandemide çok uzun süre hareketsiz kalındığı için bu dönem sonunda harcanacak ağır eforlar, bu hastalarda ani kalp krizine yol açabilir. Eğer spora başlanılacaksa yavaş yavaş yapmakta fayda var. Yaz aylarında bol sıvı tüketmek ve tansiyon hastalarının ilaçlarını ihmal etmemesi gerekir. Bunun yanında beslenmeye dikkat etmek çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Herşey eskisi gibi normale döndü"

6 damarından mini bypass ameliyatı olan Aziz Ceylan, "Yaklaşık 9 ay önce kalp anjiyosu yapıldı. Kalp damarlarımın yaygın olarak kapalı olduğu belirtildi. Göğüs kafesimi açtırmadan mini bypass ameliyatı olmak istedim. Barış hocam ile tanıştım. İyi bir ameliyat geçirdim ve şu anda kendimi iyi hissediyorum. Gerektiği gibi işimi gücümü ve sporumu yapıyorum. Mini bypass yöntemi ile 6 damarım değiştirildi. Barış hocama minnettarım, her şey eskisi gibi normale döndü. Şu anda hiçbir sıkıntım yok. Ameliyat sonrası h1 gün yoğun bakımda ve 3 gün hastanede kaldım. 4 gün sonra taburcu oldum. Aracımı da kendim kullanarak hastaneden ayrıldım, şu ana kadar hiçbir sıkıntım olmadı" dedi.

Bir diğer hasta Hasan Şahin ise durumunu şöyle anlattı: "Ameliyat olmadan önce göğsümde ağırlar vardı. Ağırlar nedeniyle hastaneye gittim. Anjiyo yaptılar, 3 damarımın tıkalı olduğu ortaya çıktı. Daha sonra Barış hocamla tanıştık. Mini bypass ameliyatını öğrendik. Bu ameliyatı tercih etmemin sebebi ise göğüs kafesimin açılmamasıdır. Ameliyat sonrası 9'uncu günüm. Bugüne kadar bayağı bir ilerleme kaydettim. Kollarımı rahat bir şekilde kaldırabiliyorum, yan şekilde yatabiliyorum ve araba kullanabiliyorum. Kontrole arabamla geldim, otoparka bırakıp rahat rahat yürüyerek muayenehaneye geldim. Ameliyat sonrası 1 gün yoğun bakımda kaldım, 4'üncü günde taburcu oldum".

Hasan Şahin, Aziz Ceylan, KOAH, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 20:51 Kaynak: İHA

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