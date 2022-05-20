Günün kahraman şoförü o anları anlattı

EDİRNE - Edirne'de minibüste rahatsızlanan yolcuyu en yakın sağlık merkezine yetiştirmek için yolcuları indirmeden en kısa sürede sağlık merkezine yetiştirmesiyle Edirne'de 'günün kahraman şoförü' diye bilinen şoför, o an yaşananları anlattı.

Edirne'de şehir içi minibüste bir yolcunun fenalaştığını gören diğer yolcular yardıma koştu. Minibüsün şoförü Hasan Büyükuçar, güzergahını değiştirerek minibüsü en yakınında bulunan Yancıkçışahin Aile Sağlığı Merkezine götürdü. Minibüste bulunan yolcuların yardımıyla, rahatsızlanan vatandaş sağlık merkezine taşındı.

Yaşanan olay minibüsün içerisinde bulunan kameraya da yansıdı. Görüntülerde yolcunun fenalaştığını gören diğer yolcuların yardım için seferber olduğu görüldü. Görüntünün devamında, şoförün hızlıca en yakın sağlık merkezine gittiği ve yolcuların elinden gelen tüm imkanları seferber ettikleri görüldü. Rahatsızlanan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şoför o anları anlattı

Minibüsün şoförü Hasan Büyükuçar, "Minibüste yolcu olarak bulunan kadın 'kocam kalp krizi geçiriyor' diye bağırmaya başladı. Bende 'telaş yapmayın' dedim. Çok yoğun trafik olduğu için ambulansın geç geleceğini düşündüm ve hemen minibüsün tüm ikaz ışıklarını yakıp hastayı en yakın sağlık merkezine yetiştirdim. Sağ salim sağlık merkezine teslim ettim. Orada ilk müdahale yapıldı ardından hastaneye getirildi. Benim yerimde başka şoför de olsa aynısını yapardı."dedi.